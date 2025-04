UFFICIALE: a maggio lo Stato regala a tutti il Fotovoltaico | ENEL in crisi di nervi: ora puoi anche sputare sulle loro bollette

Ecco come fare per ottenere il bonus per il fotovoltaico che potrebbe far ridurre i costi in bolletta a molti cittadini.

Oggi giorno, ogni cittadino può decidere se utilizzare le energie tradizionali o quelle rinnovabili per sostenere la propria casa e la propria attività, qualora fosse un lavoratore autonomo. Ci sono parecchi incentivi a tal riguardo, affinché il passaggio a metodi più ecologici sia più soft.

Anche perché nell’era del green, i metodi meno inquinanti hanno più garanzie. L’abbiamo visto anche nel corso degli anni e nelle varie Leggi di Bilancio, con incentivi a favore di chi per esempio ripiegava sull’auto elettrica, o su chi sostituisce la caldaia tradizionale con la pompa di calore e così via.

Per questo motivo, sono molti i cittadini che vorrebbero puntare a quel bonus per il fotovoltaico che potrebbe fargli risparmiare parecchi soldi in bolletta. Facciamo chiarezza.

Enel e le energie rinnovabili

In molti pensano che enti quali Enel e tutti gli altri conosciuti principalmente per occuparsi del settore tradizionale dell’energia, siano totalmente estranei al rinnovabile e soprattutto che possa esserci una sorta di conflitto tra chi produce una e l’altra. In realtà, sono ormai molte le aziende che gestiscono entrambi i settori ed Enel non fa eccezione.

Se guardate direttamente il loro sito, Enel Green Power, troverete non solo le fonti trattate dall’azienda, ma anche il loro operato non solo in Italia ma anche nel mondo. Se scorrete, oltre a trovare le varie percentuali di chi utilizza questi metodi green e parliamo per esempio dell’83% soltanto nel 2022, secondo quanto riportato dall’International Renewable Energy Agency (IRENA), di energia aggiunta utilizzando metodi rinnovabili, ci sono anche le foto che provano per esempio l’utilizzo dei pannelli solari al parco Solare Bungala in Australia e così via.

Il bonus per il fotovoltaico

Chiarito quindi che non c’è nessun conflitto nell’azienda Enel, visto che lei stessa tratta entrambi i tipi di energia, classica e rinnovabile, volevamo parlarvi di quel bonus impianti fotovoltaici che sta entusiasmando gli utenti. Grazie alla previsione del Reddito energetico 2025, l’accessibilità all’energia rinnovabile è aperta anche alle famiglie con basso reddito, con quello stanziamento a fondo perduto che li tutela in tal senso.

Per ottenere questo contributo diretto per l’acquisto e l’installazione di impianti regolati da fonti rinnovabili come per esempio il fotovoltaico, i cittadini devono soddisfare determinati requisiti: un ISEE inferiore a 15.000 euro, oppure un ISEE fino a 30.000 euro con ameno quattro figli a carico, optare per impianti fotovoltaici con una potenza nominale compresa tra 2 kW e 6 kW, così come l’immobile dovrà far parte di determinate categorie catastali e così via. Nella pagina ufficiale troverete tutte le modalità per poter fare domanda e i requisiti specifici per poter rientrare in questo aiuto tutto green.