Ultim’ora Sanità: ufficiale il “passepartout medicine” | Consegni la tessera sanitaria e ti saccheggi gratis la farmacia

Veramente se porti con te la tessera sanitaria ottieni quello che è stato definito come “passepartout medicine”?

Se non si hanno particolari esenzioni, assicurazioni sanitarie o un conto corrente cospicuo, la maggior parte dei cittadini cerca di usufruire più che possono delle varie agevolazioni ed esenzioni proposte dal Servizio Sanitario Nazionale.

Noi diamo molto spesso per scontato i servizi offerti dall’Asl, ma sappiate che in passato non era presente nessun servizio così, fu soltanto dal 1978 che questo sistema prese forma, mutando poi nel corso degli anni, arrivando a essere il sistema che tutti noi conosciamo che permette a tutti i cittadini di essere visitati e curati.

In merito ai vari privilegi che questo sistema elargisce ai propri cittadini, in molti stanno cercando informazioni in merito a quello che è stato definito come “passepartout medicine”, il cui possesso della tessera sanitaria permette notevoli privilegi. Scopriamoli insieme.

La tessera sanitaria e i suoi benefici

La tessera sanitaria non è soltanto un documento riconoscitivo, il quale fornisce e certifica il nostro codice fiscale, ma è anche un lascia passare per accedere a diversi servizi. Come detto in apertura, molti si lamentano e danno per scontati i privilegi che vengono concessi in Italia nella Sanità Pubblica, molto spesso fortemente provata da tagli vari che ne peggiorano la reputazione, ma grazie a questo sistema, tutti i cittadini possono essere curati, a prescindere dal reddito, dalla condizione sociale e dalla presenza o meno di assicurazioni.

Grazie alla vostra tessera sanitaria, potrete acquistare farmaci a minor prezzo o totalmente esenti in merito alle vostre patologie, così come prenotare visite specialistiche il cui pagamento ticket è notevolmente diverso dalla parcella richiesta per effettuare visite private e così via. Oltre a questo, si possono ottenere anche diversi sconti e concessioni, come il rimborso di cui vi parleremo a breve.

L’agevolazione ottenuta presentando la tessera sanitaria

La tessera sanitaria possiamo definirla veramente una sorta di “passepartout medicine”, grazie alla quale veramente, possiamo ottenere molti farmaci gratis quando la mostriamo in farmacia. Ma in questo particolare contesto, il beneficio a cui ci riferiamo noi, non riguarda farmaci, bensì il rimborso che si può ottenere sugli apparecchi acustici, mostrando semplicemente la tessera a chi di dovere.

Come mostra il video TikTok postato dall’account Esperti dell’udito, mostrando tessera sanitaria e ricetta medica, in base alla propria età, il cittadino avrà diritto a una percentuale di rimborso fino al 100%, su questi dispositivi che possono migliorare la vita a chi ne fa richiesta. Vi invitiamo a contattare la vostra Asl di appartenenza per avere tutte le informazioni aggiornate e ufficiali del caso.