Ultim’ora Trasporti: addio alle metropolitane in questa città | Il comune ha deciso: “troppo pericolose per proseguire”

Continuano i disagi per i trasporti pubblici, chiusura metropolitane per questa città. Tutti i dettagli della notizia.

Il trasporto pubblico italiano pur essendo un servizio essenziale per rendere le città più moderne e vivibili, continua ad affrontare sfide significative.

I miglioramenti sembrano essere ancora lontani, rimanendo un tema secondario di cui non si colgono le opportunità. Spostarsi con i mezzi possiede una serie di vantaggi spesso sottovalutati.

A differenza dell’automobile privata, infatti, il trasporto pubblico è molto più sostenibile, riduce il traffico e soprattutto l’inquinamento acustico. Inoltre, se ben strutturato e finanziato, è accessibile a una più ampia fascia di popolazione.

Eppure, chi si sposta in treno, bus e metro ogni giorno, nel nostro Paese deve fare i conti con ritardi, corse soppresse, stazioni chiuse, orari inadeguati e assenza di servizi essenziali come bagni o accessibilità per disabili e anziani.

Le difficoltà del trasporto pubblico

Tra le sfide principali che ogni giorno affrontano i pendolari italiani vi sono ormai ritardi cronici, stazioni chiuse da anni e treni poco frequenti. In supporto a tale situazione, servirebbero degli investimenti mirati per potenziare il trasporto pubblico investendo ad esempio su treni moderni, velocizzazioni, nuove stazioni, ecc. al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini e favorire un sistema di trasporto integrato e sostenibile, così come in un paese moderno dovrebbe essere.

Purtroppo ad ostacolare il tutto ci sono anche le condizioni climatiche che si sono verificate negli ultimi anni. Piogge intense e allagamenti, frane dovute a intense precipitazioni, temperature record e forti raffiche di vento hanno colpito negativamente la mobilità. Il risultato è un trasporto che fatica a migliorare e su cui pesano anche gli impatti degli eventi meteo estremi con ritardi e interruzioni sempre più frequenti. Nel frattempo proprio in una città italiana la metropolitana è stata chiusa.

Chiusura metropolitana

E’ accaduto a Torino qualche giorno fa, lo stop per tre quarti d’ora della metropolitana della tratta compresa tra le stazioni di Bengasi e Porta Nuova. Intorno alle 16,45 una donna si è sentita male a bordo di un treno fermo alla stazione Nizza ed è stato necessario un lungo intervento di rianimazione da parte dei sanitari, impossibilitati a spostarla.

Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio anche se la tratta ha dovuto essere limitata al percorso Porta Nuova-Fermi. Nel percorso rimasto scoperto Gtt ha immediatamente schierato i convogli del metrobus. I disagi sono terminate alle 17,31.