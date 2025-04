Blitz dei Carabinieri: sequestrata la “Pasta degli italiani” | La mangi e finisci in shock anafilattico: più pericolosa del veleno

La pasta degli italiani non è buona e sana come sembrava: l’intervento delle Forze dell’Ordine ha portato a galla un retroscena inaspettato.

Fai molta attenzione a questo alimento: la pasta degli italiani può nascondere un’amara sorpresa.

Altro che cibo della cucina nostrana: il pericolo è proprio nel piatto più amato.

Ecco che cosa è successo nelle scorse ore e per quale motivo è scattata l’allerta alimentare.

Non sottovalutare il problema o potresti ritrovarti al pronto soccorso per shock anafilattico.

La pasta degli italiani è pericolosa per l’organismo umano

La pasta è il cibo preferito dagli italiani, al punto tale che è diventata l’emblema stesso della cucina italiana nel mondo. Si tratta di un alimento buono, semplice, genuino dal gusto e dalla consistenza inconfondibili ed è anche un cibo molto copiato nel resto del globo, proprio per via della sua unicità. La pasta, oltre a essere irresistibile è digeribile, rappresenta un ingrediente versatile per realizzare qualsiasi primo piatto e fornisce una buona dose di carboidrati e di fibre e, per essere un alimento glucidico, anche una discreta quantità di proteine.

Se anche tu ami la pasta di certo conosci già queste caratteristiche e se ti piace mangiarla spesso, allora forse avrai fatto scorta del tuo alimento preferito, magari comprandone diversi pacchi al supermercato. Ora però la pasta degli italiani può portare a problemi di salute, anche gravi. Quindi ti conviene dare un’occhiata alle confezioni che sono nella dispensa della tua cucina e verificare se si tratta di prodotti potenzialmente pericolosi.

Il retroscena inaspettato che è emerso grazie al blitz dei Carabinieri

Come riporta anche il sito web ufficiale di Il Fatto Alimentare, www.ilfattoalimentare.it, nei giorni scorsi sono stati richiamati ben 5 formati diversi di pasta di semola e di pasta di semola integrale del marchio Carrefour Classic. A quanto pare, il motivo che ha costretto il noto gruppo della Grande Distribuzione Organizzata a provvedere al ritiro è un problema legato alle confezioni dei prodotti in questione. Sui pacchi di pasta infatti non c’è l’indicazione “può contenere tracce di senape”. Tale dicitura è da riportare obbligatoriamente sull’etichetta perché la senape è un allergene. Dunque rappresenta un grosso rischio per i soggetti che sono allergici alla senape.

Tutti i lotti di pasta Carrefour Classic con i termini minimi di conservazione fino al 05/03/2027 sono stati oggetto di richiamo. Questo vuol dire che se li hai acquistati e sei allergico alla senape o qualcuno dei tuoi famigliari lo è, il consiglio è di restituirli al punto vendita.