“Ci dispiace, ci hanno bloccato i bonifici dall’alto” | INPS chiude i rubinetti: ad aprile non arriva niente

Arrivano cattive notizie dall’INPS. I bonifici sono stati bloccati e ad aprile chi ha fatto richiesta non riceverà nulla. Bisognerà attendere.

Non sono positive le notizie che arrivano dall’INPS o meglio, che non arrivano. Dimostrano che c’è ancora da attendere e che non è possibile né fare domanda, né ricevere i soldi da parte dell’istituto.

Si ipotizza che le cose inizieranno a muoversi a partire dalla metà di aprile, ma per il momento non c’è altro da fare che attendere.

Nel frattempo la tensione è tanta. Ciò che era stato proposto nella legge di Bilancio è qualcosa che potrebbe aiutare molto le famiglie.

Bisognerà però aspettare ancora un po’ prima che le cose si concretizzino e che i soldi arrivino. Al momento non c’è altro da fare.

Alcune indiscrezioni che chiariscono la situazione

Nell’attesa che l’INPS chiarisca la situazione, arrivano alcune indiscrezioni da “Il Messaggero”, che sembrano fornire alcune indicazioni sulla cosa. Sembra innanzitutto che chi fa richiesta, non riceve una carta prepagata, ma probabilmente gli arriva un bonifico.

Si parlava di carte prepagate nelle quali vengono caricati i 1.000 euro, ma in realtà sembra che a chi fa richiesta del bonus arrivi un bonifico oppure “un invio sul conto corrente tramite iban”, come indica “tg24.sky.it”.

Da attendere almeno fino alla metà del mese

Secondo le indiscrezioni, sembra quindi che chi richiede il “bonus bebè”, non riceverà i 1.000 euro da spendere tramite una carta prepagata, ma piuttosto attraverso un bonifico.

Chi riceve il bonus, ovvero chi rispetta i requisiti di residenza in Italia, che almeno uno dei due genitori deve rispettare, e di ISEE familiare fino a 40.000 euro annui, può poi utilizzare i soldi per qualsiasi spesa e non solamente per acquistare i prodotti dell’infanzia, come invece si pensava inizialmente. Tuttavia bisognerà aspettare almeno la metà di aprile per richiedere il bonus e ottenere eventuali chiarimenti dall’INPS. Bisogna quindi aspettare per avere ulteriori informazioni.