Conad, occhio a questo caffè: ti sta intossicando l’intestino | Fai prima a bere una bottiglia di detersivo: è più salutare

Questo tipo di caffè che potete trovare al Conad, così come anche negli altri supermercati e discount è dannoso per l’organismo. Ecco di quale stiamo parlando.

La maggior parte degli italiani, non riesce a iniziare la giornata se non beve almeno una tazzina di caffè, prima di uscire di casa. Questa miscela dall’odore e dal sapore inconfondibile, non piace a tutti, ma per gli amanti di questa bevanda nera, è quasi “una droga”.

Non possono farne a meno e lo vediamo tutte le mattine nei vari bar di zona, almeno un cliente su due ordina un caffè in varie misure: che sia un espresso, un macchiato, un cappuccino e così via. Di recente sono stati anche pubblicati studi per cui la consumazione moderata di questa bevanda, porterebbe anche effetti positivi al nostro organismo.

Eppure c’è una qualità che potete trovare al Conad, come in tutti gli altri supermercati e discount, che è tutto tranne che salutare, dallo studio emerso. Ecco di quale miscela stiamo parlando.

I benefici del caffè

A discapito di quello che in molti possono pensare, secondo uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine, se si è in buona salute, fino a 4-5 tazzine massime al giorno di caffè sono consigliate (dimezzate per le donne in gravidanza), visto che l’organismo di ogni singolo, guadagna molteplici effetti positivi da questa bevanda, perfino una riduzione del rischio di sviluppare particolari malattie croniche, come possiamo leggere sul sito di Fondazione Veronesi.

Sul sito della fondazione vengono trattate diverse patologie la cui incidenza di comparsa potrebbe essere ridotta a chi consuma quotidianamente questa bevanda, ovviamente parliamo del classico caffè in tazzina, non delle bevande zuccherate al gusto caffè e di tutte le altre versioni.

Ad ogni modo, da come possiamo leggere, secondo l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, il consumo di caffè non porta una probabilità più alta di morire di cancro come qualcuno pensava, anzi tutto il contrario, per alcuni tipi di tumore, pare che il consumatore sia anche più protetto. Come per esempio dal tumore al fegato, o da quello dell’utero, così come il tumore della pelle e della prostata. Oltre a consigliarvi di leggere tutto l’articolo, vi invitiamo a parlarne con il vostro medico, in quanto, ci sono patologie per cui il consumo di caffè non è indicato o per lo meno, raccomandato, per questo fareste meglio a parlare per la vostra specifica situazione.

Attenzione a questo caffè

Ed eccoci giunti al fulcro del nostro articolo, dopo aver appreso i possibili benefici del caffè, per quale motivo si parla di una qualità che potrebbe intossicarvi, che trovate in vari supermercati e discount, non solo al Conad? Ebbene, secondo quanto riportato da il Salvagente, il problema si presenta nei marchi dei caffè deca che troviamo in commercio, in quanto molti marchi utilizzano un metodo naturale per eliminare la caffeina dal suo interno, parliamo dell’anidride carbonica, mentre altri si servono ancora di sostanze quali il diclorometano, classificate come possibili sostanze cancerogene.

Come ha spiegato Luca Campisi, professore di Tossicologia alimentare dell’Università di Pisa: “anche piccole quantità residue di diclorometano possono accumularsi nel corpo se il caffè decaffeinato viene consumato regolarmente”. Il suo consiglio è quindi quello di “ridurre il caffè decaffeinato con solventi chimici, che possono lasciare residui potenzialmente nocivi nei chicchi”, favorendo chi invece utilizza sostanze naturali. Se visionate l’articolo completo, troverete l’elenco dei marchi che hanno un metodo di lavorazione non dichiarato e quindi potenzialmente pericolosi e chi invece garantisce di usare metodi naturali.