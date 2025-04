Gran Premio Automobile Club Lucca: una nuova vetrina per i conduttori in possesso di licenza sportiva in corso di validità

Una bella notizia per tutti gli appassionati di motorsport della lunigiana, i quali potranno vivere nuove entusiasmanti esperienze.

Il Gran Premio Automobile Club Lucca è la nuova iniziativa lanciata dall’ACI Lucca, pensata per premiare i piloti licenziati che si distinguono nelle competizioni automobilistiche a livello nazionale e internazionale.

Il progetto è rivolto a tutti i conduttori con licenza sportiva ACI Sport valida, che partecipano sia a gare di rally moderne che storiche. Questa nuova iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare l’impegno e i risultati dei piloti lucchesi, dando loro una piattaforma di riconoscimento concreta.

La partecipazione al Gran Premio è automatica per tutti i piloti residenti nella provincia di Lucca che possiedono una licenza sportiva ACI in corso di validità. Non è necessario alcun processo di iscrizione specifico.

I piloti devono semplicemente comunicare la loro partecipazione alle gare e i risultati conseguiti attraverso una procedura online sul sito ufficiale dell’Automobile Club Lucca. I punteggi per la classifica finale del Gran Premio verranno attribuiti in base a diverse variabili, come la tipologia di gara, il numero di partecipanti e il piazzamento finale del pilota.

I calendari ACI Sport

Le gare che rientrano nel circuito valide per il premio devono essere ufficialmente iscritte ai calendari di ACI Sport o riconosciute dalla FIA (Federazione Internazionale dell’Automobile) per la stagione 2025.

Ogni competizione, a seconda della sua rilevanza e del coefficiente assegnato, contribuirà alla somma dei punti accumulati dei piloti. Al termine della stagione, i migliori piloti saranno premiati durante il tradizionale Gran Galà del Motorsport, un evento annuale che celebra i successi sportivi dei piloti lucchesi e i traguardi ottenuti nelle competizioni di rilievo.

Il Gran Galà del Motorsport

Questa cerimonia rappresenta il momento culminante in cui l’Automobile Club Lucca rende omaggio agli sportivi che si sono distinti, non solo nel Gran Premio, ma anche nelle gare nazionali e internazionali.

Il Gran Premio si inserisce in un programma di lungo termine volto a rafforzare la tradizione del motorsport a Lucca. Un esempio di questo impegno è la storica Coppa Città di Lucca, che nel 2025 festeggerà la sua sessantesima edizione e continuerà ad essere uno degli eventi più significativi del panorama rallistico italiano.