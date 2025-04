Premio tutti i “cornuti” | Salvini approva il BONUS CORNA 2025: lo Stato ti rimborsa se ti cornificano

Stai soffrendo per una delusione amorosa? Niente paura ci pensa lo Stato, per te subito una somma come rimborso.

E’ capitato un pò a tutti di ritrovarsi a dover affrontare una delusione amorosa e pensare di non riuscire a superarla con serenità.

Per quanto possa apparire un compito arduo, da oggi lasciarsi in una relazione non sarà più cosi tremendo come lo era fino a poco tempo fa.

Ebbene si, i cuori spezzati potranno beneficiare di un Bonus previsto ed approvato dal Governo che consentirà loro di ottenere una somma in cambio.

Insomma, per chi si lascia ci sono sicuramente buone notizie e soprattutto un’ottima consolazione. Scopriamo in cosa consiste questa agevolazione e tutti i dettagli.

Bonus del Governo, se ti lasci lo Stato ti rimborsa

La fine della relazione può portare a vivere diversi attimi di sconforto, molti dei quali possono influire negativamente sullo stato psico-fisico delle persone. Per questo motivo, lo Stato ha deciso di venire incontro a tutti i soggetti che si lasciano dopo una storia aiutandoli a fronteggiare al meglio tale situazione e uscirne più forti di prima. In particolare, la misura in supporto riguarda il Bonus Psicologo. Si tratta di uno strumento molto importante che permette ricevere ai beneficiari un contributo economico per le loro sedute.

In particolare, a partire dal 15 aprile 2025, l’INPS riattiverà lo scorrimento delle graduatorie per il bonus psicologo, grazie a 5 milioni di euro rimasti inutilizzati per ritardi procedurali. Questo darà accesso a circa 3.300 nuovi beneficiari di ricevere il contributo, senza necessità di inviare una nuova domanda. Il requisito essenziale è aver già presentato richiesta l’anno scorso: il sistema INPS aggiornerà automaticamente la posizione in graduatoria.

Importo del Bonus e requisiti per richiederlo

Il bonus psicologo 2025 è rivolto a chi si trova in condizioni di ansia, stress, depressione o fragilità psicologica che possono derivare anche da una rottura di una storia. Le sedute devono essere effettuate da professionisti privati iscritti all’elenco Cnop (Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi) e aderenti all’iniziativa.

Per quanto riguarda l’importo, varia a seconda dell‘Isee del richiedente. Attualmente le fasce previste sono: ISEE inferiore a 15.000 €: bonus fino a 1.500 € (50 € a seduta); ISEE tra 15.000 € e 30.000 €: bonus fino a 1.000 €

ISEE tra 30.000 € e 50.000 €: bonus fino a 500 €. La richiesta potrà essere inoltrata esclusivamente tramite il portale INPS, accessibile con SPID, CIE o CNS. Per accedere al bonus è necessario disporre di un ISEE aggiornato: se non lo hai ancora, puoi calcolarlo online in pochi passaggi tramite la piattaforma Personal Caf di GruppoPiù, senza code né appuntamenti.