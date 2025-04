15mila euro e spicci: da oggi ti scali pure le mutande in Dichiarazione dei Redditi | Passato il decreto pasquale

Con la dichiarazione dei redditi le spese sostenute possono essere portate in detrazione. Alcune superano i 15000 euro.

Ogni anno i cittadini italiani sono tenuti obbligatoriamente ad informare lo Stato su tutti i redditi percepiti attraverso la dichiarazione dei redditi. Presentare tale documento oltre ad essere indispensabile, permette anche di poter accedere d un serie di detrazioni in base alle spese sostenute.

Chi non procede regolarmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, rischia di incorrere in sanzioni severe da parte della dell’Agenzia delle Entrate.

In Italia la dichiarazione si esegue attraverso la compilazione del cosiddetto modello 730. In maniera molto semplice, i contribuenti possono accedere al modello precompilato presente sul sito dell’Ente o in alternativa possono rivolgersi ad intermediari.

Nel frattempo quest’anno con il nuovo decreto, arriva un’importante novità per i contribuenti che consente loro di recuperare una somma su alcune spese. Scopriamo maggiori dettagli nei prossimi paragrafi.

Detrazione fiscale per le spese nel modello 730

Tra le principali spese detraibili, che rappresentano per le famiglie un incombenza considerevole, troviamo quelle mediche. Al fine di venire incontro ai contribuenti nell’affrontare tale problematica, lo Stato offre una detrazione fiscale. Si tratta di una misura molto importante per chi ogni anno deve sostenere costi sanitari elevati. In questo modo, si riduce l’impatto economico delle spese mediche e viene garantito allo stesso tempo l’accesso più equo alle cure necessarie.

Attraverso il Modello 730/2025, i contribuenti possono beneficiare di un rimborso del 19% sui costi sostenuti. Tuttavia, è prevista una franchigia di 129,11 euro, che rappresenta il limite minimo oltre il quale si può iniziare a richiedere la detrazione. Per accedere a questa agevolazione, è necessario prestare attenzione alla compilazione del Quadro E del Modello 730/2025.

Importi superiori ai 15.000: cosa prevede la normativa

Tra le spese mediche detraibili nel Modello 730/2025 sono incluse le analisi cliniche, prestazioni specialistiche, interventi chirurgici, visite mediche di vario genere e assistenza infermieristica. Nel caso in cui l’importo complessivo delle spese mediche supera i 15.493,71 euro, è possibile suddividere la detrazione in quattro rate annuali, rendendo così più gestibile l’impatto economico.

A tal proposito è bene ricordare che per poter beneficiare della detrazione fiscale, è fondamentale la tracciabilità dei pagamenti effettuati. Secondo l’art. 15 del T.U.I.R., i pagamenti devono essere effettuati tramite: bonifici bancari o postali;carte di credito, di debito o prepagate; assegni bancari. Non tutte le spese però sono soggette all’obbligo di tracciabilità. Ad esempio, l’acquisto di dispositivi medici o i costi di prestazioni sanitarie ad opera di strutture accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale non necessitano di pagamenti tracciabili