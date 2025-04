Ecco il primo ristorante che ti paga per consumare: 1000 euro a cena | L’importante è che gli fai una buona recensione

C’è un ristorante che addirittura ti paga per mangiare. Ti dà 1.000 euro se provi il suo menù e lasci una recensione. Ecco di che si tratta.

Mangiare al ristorante è spesso un’esperienza che ci concediamo in alternativa al mangiare a casa.

Una coccola, che ci consente di rilassarci a un tavolo, anziché metterci ai fornelli e ci permette di godere del cibo che ordiniamo, e che paghiamo per mangiare, in quanto c’è qualcuno che prepara il cibo per noi, provvedendo anche all’acquisto degli ingredienti per prepararlo.

È la normalità pagare per andare al ristorante. Finora infatti non si è mai visto un ristorante che paga il commensale per poter mangiare. Appunto finora.

Di recente un ristorante si è proposto di pagare in denaro chi assaggia i suoi piatti. Offre loro 1.000 euro, a patto che facciano poi una recensione. Ma ecco di che ristorante si tratta.

1.000 euro solamente per mangiare

È difficile credere che c’è un ristorane che paga per mangiare, quando solitamente è chi mangia che paga. Eppure è così.

Un ristorante di Roma ha pubblicato un annuncio su “InfoJobs”, nel quale è proposto di pagare chi assaggia i suoi piatti e scrive una recensione a riguardo. Offre in cambio 1.000 euro. Non chiede nulla se non quindi una recensione. Chiaramente come conseguenza c’è poi stato un vero boom di candidature.

Un ristorante che ti paga per mangiare e recensire

Quella che il ristorante propone è un’offerta di lavoro, che da l’opportunità di guadagnare mangiando. Arriva dal “Pipero Roma”, ristorante che nel 2012 ha ottenuto una stella Michelin e che è in cerca di un assaggiatore.

La persona dovrà testare un menù degustazione del ristorante, composto da 10 portate, dal valore di 200 euro, calice in abbinamento escluso, come indica “Corriere.it”. Menù che è stato pensato dall’executive chef Ciro Scamardella, che la persona scelta non dovrà solamente degustare, ma anche recensire. Dovrà infatti condividere sui social l’esperienza e creare dei contenuti per l’attività. L’annuncio infatti richiede anche i link social di chi si candida. Più il profilo è seguito, più c’è quindi la possibilità di essere selezionati per il lavoro, che oltre ai 1.000 euro, offre anche la possibilità di trascorrere l’intera giornata nel ristorante e gli aspetti della ristorazione. Chiaramente è boom di candidature.