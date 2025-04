Piano regionale contro l’inquinamento: previsti interventi mirati per abbattere le emissioni inquinanti

L’obiettivo è ridurre drasticamente l’emissione di inquinanti atmosferici nel breve, medio e medio-lungo periodo.

La Regione Toscana ha presentato il nuovo Piano Regionale per la Qualità dell’Aria ambiente (PRQA), attualmente in discussione presso la Quarta commissione, “Territorio, ambiente, mobilità e infrastrutture”, presieduta da Lucia De Robertis.

Questo strumento strategico mira a ridurre significativamente le emissioni di inquinanti atmosferici, affrontando criticità specifiche come il particolato nella Piana lucchese, il biossido d’azoto a Firenze e l’ozono su scala regionale. L’assessora all’ambiente Monia Monni ha evidenziato l’importanza del PRQA come piano intersettoriale e atto di governo del territorio, sottolineando l’impegno della Regione ad approvarlo entro l’anno per adempiere alla sentenza europea relativa alla procedura d’infrazione per il superamento di alcuni inquinanti nella Piana lucchese e nella città di Firenze.

Monni ha inoltre sottolineato la necessità di coinvolgere attivamente la cittadinanza attraverso specifici piani di comunicazione, riconoscendo che la qualità dell’aria è una delle sfide più urgenti del nostro tempo, con un impatto diretto sulla salute, soprattutto delle fasce più vulnerabili della popolazione.

Il PRQA prevede un investimento di oltre 17 milioni di euro, al fine di attuare alcune misure ben concrete.

Le misure del Piano Regionale per la Qualità dell’Aria ambiente

Tra queste, ricordiamo innanzitutto la riduzione delle emissioni: interventi mirati per abbattere le emissioni inquinanti delle zone urbane ed industriali ad alta densità, con azioni concrete sui generatori di calore a biomasse, contrasto al traffico veicolare e miglioramento dei mezzi di trasporto pubblici, sempre più ecologici e sostenibili.

Altra misura rilevante è quella relativa alla protezione della salute: implementazione di monitoraggi sanitari e campagne di sensibilizzazione per informare la popolazione sugli effetti nocivi dell’inquinamento e su come ridurre l’esposizione ai rischi.

Dalle energie rinnovabili all’equità ambientale

La promozione delle energie rinnovabili è un’ulteriore misura cardine del PRQA: incentivare l’uso di fonti energetiche pulite, riducendo la dipendenza dalle energie fossili e contribuendo a migliorare la qualità dell’aria e, di conseguenza, la salute collettiva.

Infine, l’equità ambientale: garantire che le politiche ambientali siano inclusive e che le comunità vulnerabili, che soffrono maggiormente per l’inquinamento, possano beneficiare in modo equo dei miglioramenti ambientali e sanitari.