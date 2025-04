Tanto non avete mai lavorato in vita vostra | Pensioni cancellate dopo Pasqua: in bancarotta 2.7 milioni di famiglie

Come mai si parla di pensioni a rischio in questo difficile periodo? Milioni di famiglie potrebbero andare in bancarotta?

Ogni famiglia o cittadino a prescindere dal Paese di residenza, segue determinati step nel corso della vita, tutti quanti però accomunati da un obbiettivo comune e cioè riuscire a crearsi una condizione tale che alla fine del percorso lavorativo, si riesce a vivere una vita decorosa.

Quindi oltre la cifra che spetterà a ogni lavoratore nel cedolino pensionistico, molti investono in pensioni integrative, fondi, obbligazioni, azioni, buoni postali e così via, per cercare di aumentare il capitale, per gli anni della pensione.

Eppure, questo dato allarmante sta facendo preoccupare la rete, in quanto si parla di rischi pensionistici e molti quindi si chiedono veramente milioni di famiglie potrebbero andare in bancarotta?

Le conseguenze sul mercato mondiale

Prima di arrivare al discorso pensioni che interessa milioni di famiglie, dobbiamo fare un passo indietro e spiegare il perché c’è questa sorta di panico generale, motivato, che si è sviluppato in questi ultimi giorni. Dunque, l’introduzione dei dazi da parte del presidente americano, Donald Trump, come avranno capito ormai tutti, non porterà conseguenze soltanto al loro Stato, ma avrà un impatto significativo a livello mondiale.

Come riportano da liberoquotidiano.it, questa sua decisione ha avuto ripercussioni pesanti sulle Borse mondiali e purtroppo se questo aspetto va male, anche le pensioni potrebbero essere a rischio. Le nuove tariffe americane provocheranno danni a livello economico e l’abbiamo visto di recente con la perdita subita da Nike per esempio, avendo la sede di produzione per lo più nella parte asiatica, fortemente colpita dai dazi. È palese intuire che il costo della vita aumenterà per tutti, anche perché come si legge, dal 15 aprile, l’Unione Europea potrebbe rispondere con altri dazi, ai dazi di Trump, generando aumenti anche al consumatore finale, qualora dovesse acquistare prodotto di importazione americana.

Il discorso delle pensioni

Come mai si parla di pensioni a rischio? Milioni di famiglie rischiano veramente la bancarotta? Come dicevamo nel paragrafo precedente quindi, leggendo l’articolo di liberoquotidiano.it, gli effetti dell’introduzione dei dazi di Donald Trump, coinvolgerebbero non soltanto le Borse a livello mondiale ma anche le pensioni, visto che gli effetti dell’inflazione, potrebbero far perdere il loro potere di acquisto.

Da come possiamo leggere però, i cedolini pensionistici italiani dovrebbero essere più tutelati rispetto a quelli americani, per il semplice fatto che le pensioni da noi sono statali e solo in minima parte si appoggiano a fondi pensione integrativi o complementari, rispetto al metodo americano invece. Inoltre si stima che la situazione in Italia sia comunque migliore rispetto a quella degli Stati Uniti, anche solo per la questione risparmi. Gli americani infatti tendono a investire maggiormente in Borsa, mentre gli italiani si appoggiano maggiormente a canali sicuri come titoli di Stato, Btp o Buoni Postali.