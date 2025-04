Ultim’ora Bollo Auto: ufficiale la LETTERA DI ABOLIZIONE | Con questo codice sulla patente non devi più niente allo Stato

Finalmente da adesso in poi potrai dire addio a una delle tasse più odiate. Il bollo auto è stato cancellato per sempre.

Si tratta di un cambiamento epocale, che abbatterà le spese di tanti italiani. Verifica subito se anche tu sei tra i fortunati che potranno smettere di pagare il tributo obbligatorio.

La bella notizia farà tornare il sorriso a chi circola sulle strade del Bel Paese. Ora ci si può preparare all’addio definitivo al bollo auto.

Ecco che cosa bolle in pentola e qual è la grandiosa novità per chi guida l’auto in Italia.

Controlla se la news riguarda proprio te e se potrai liberarti finalmente dall’incubo dell’imposta.

Bollo auto, arriva la bella notizia per chi è costretto a pagare le tasse in Italia

Chi possiede un’auto in Italia sa che ormai mettersi al volante è diventato un vero e proprio lusso. Tra carburante, RC auto e bollo, le spese sembrano non finire mai. Il pagamento del bollo auto serve a finanziare le spese pubbliche, necessarie per la manutenzione delle infrastrutture stradali e la sicurezza ma è indispensabile anche per i servizi ambientali e di trasporto delle Regioni. Dunque ha un’utilità statale, sia nazionale che regionale.

Pur comprendendo a pieno tutte le buone ragioni per le quali è giusto e doveroso pagare il bollo auto, questa imposta, come tutte le tasse pubbliche non è ben gradita e il motivo è che sulle tasche degli italiani pesano tante altre spese che arrivano direttamente dal Governo. La pressione fiscale è alta nel Bel Paese ma per fortuna ogni tanto arriva qualche notizia che fa ben sperare e in questo caso è emersa una novità che rincuorerà proprio chi è costretto a pagare il bollo auto.

Cancellato il tributo sulle automobili

Alcuni cittadini potranno ottenere l’esenzione dal bollo auto. Si tratta, almeno per ora, di un’agevolazione valida a livello locale e non nazionale. Questo vuol dire, in altre parole, che occorre rivolgersi alla propria Regione o visitare il sito web ufficiale dell’Aci per sapere se si ha diritto all’esenzione dalla tassa sulle auto.

Sono già esenti dal versamento del tributo i disabili con gravi limitazioni riconosciute dalla Legge 104/1992 e, in alcuni casi, anche le famiglie con soggetti invalidi a carico. La vera novità però è che tale diritto è stato esteso anche a un’altra parte della popolazione, a prescindere dall’invalidità. Stiamo parlando degli over 70. Con l’ultimo aggiornamento, alcune regioni italiane infatti, hanno stabilito di ampliare il pubblico dei conducenti esenti e ora tra questi rientrano anche coloro che hanno già spento 70 candeline.