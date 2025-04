Ultim’ora ufficiale: Salvini ti strappa la patente dopo i 70 anni | Passato il decreto “tagliagambe vecchiacci”

Veramente dopo i 70 anni vi tolgono la patente senza mezze misure? Facciamo chiarezza.

La maggior parte dei giovani, non vede l’ora di compiere 18 anni per poter andare a iscriversi a scuola guida e coronare così uno dei sogni ricorrenti di molti cittadini, cioè quello di prendere la patente.

Generalmente, soprattutto chi è stato costretto a spostarsi di frequente con i mezzi pubblici, come ha la possibilità, cerca di diventare indipendente anche in questo contesto, in modo da avere un proprio veicolo per recarsi un po’ ovunque, senza l’ansia dell’orario di arrivo del pullman, delle varie borseggiatrici che ci mostrano spesso da Striscia la Notizia e così via.

Eppure, una notizia che sta circolando in questi giorni sta facendo tremare i cittadini. Veramente dopo i 70 anni possono strapparvi la patente senza troppi convenevoli, facendovi così tornare a pagare l’abbonamento del pullman? Facciamo chiarezza in merito.

I rinnovi dopo aver preso la patente

In merito alla patente B, sappiate che una volta conseguita la patente, avrete dei rinnovi da rispettare in base all’età, dove il medico confermerà la vostra idoneità alla guida anche nel tempo. Infatti, sono molteplici i motivi per cui potreste dover dire addio alla patente, si passa dalla comparsa di particolari patologie fisiche o psicologiche, fino al ritiro di questo documento per gravi infrazioni commesse ai danni del Codice della Strada.

Ad ogni modo, in assenza di tutto questo, sappiate che dovrete presentarvi in sede di rinnovo: ogni 10 anni fino al compimento dei 50 anni; ogni 5 anni fino al compimento dei 70 anni; ogni 3 anni fino al compimento degli 80 anni e infine ogni 2 anni dopo il compimento degli 80 anni. Badate bene che a oggi, in assenza di patologie particolari non c’è un vincolo di età per cui non potrete più guidare e spetterà al medico competente valutare i vostri riflessi e la vostra capacità o meno di guidare in tutti i contesti anche dopo gli 80 anni.

Perché devi dire addio alla patente

In base a quanto sostenuto in precedenza, perché allora si vocifera che dopo i 70 anni potreste dover dire addio alla patente? Ebbene, come sempre questa informazione circola puntualmente in rete, allarmando i guidatori. Come detto quindi nel paragrafo precedente, nel Codice della Strada non è assolutamente previsto un limite di età dopo il quale non è più permesso guidare. Ovviamente per poter continuare a farlo, il medico dovrà confermare la vostra idoneità, in base anche ai vostri problemi di salute, di vista, se la vostra reattività è sempre quella di un tempo e così via.

Quindi, dopo aver festeggiato i 70 anni da quando avete ottenuto la patente, capirete bene da soli che gli esaminatori potrebbero essere molto scrupolosi con voi, visto che ipotizzando voi abbiate preso la patente a 18 anni, andreste al rinnovo con ben 88 anni di età. Alla fine dovete pensare alla vostra incolumità e a quella degli altri.