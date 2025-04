Chiuse le mense d’Italia: comunicato del Ministero dell’Istruzione | Non mandare più i tuoi figli o te li ritrovi in obitorio

È la fine per le mense d’Italia. Sono diventate così pericolose che chi ci va rischia grosso. È prossima la chiusura.

Si avvicina la fine della mensa scolastica. È sempre più prossima la sua chiusura a seguito degli episodi delle ultime settimane, che hanno sconvolto chiunque.

Dimostra che la mensa non è più un luogo sicuro e che si corrono molti pericoli mangiandovi. Per questo ne è stata chiesta la chiusura.

Normalmente dovrebbe essere un ambiente in cui gli studenti possono mangiare insieme, seguendo un’alimentazione bilanciata e soprattutto sana.

Purtroppo però non è così, per questa ragione è stata fatta chiudere. Quello che è accaduto è un episodio talmente grave che la faccenda non poteva che concludersi in questo modo.

Talmente pericolosa che ne è stata chiesta la chiusura

Sono stati i famigliari dei ragazzi coinvolti a dare l’allarme. La mensa non è più un posto sicuro in cui far mangiare i loro figli, per cui hanno richiesto che vengano presi dei provvedimenti.

“Dopo quanto accaduto, non possiamo non rendere pubblico come vengono trattati i bambini” ha scritto una mamma in una lettera, sottolineando che non è la prima volta che venivano richiesti provvedimenti. Quello che è accaduto però è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Una situazione talmente grave, che non ci si può passare sopra. è così che la mensa è stata chiusa.

La fine della mensa scolastica a seguito del fatto increscioso

Quello che è accaduto, è un episodio talmente grave che è stato richiesto l’intervento del Nas e portato alla chiusura della mensa. Trovare degli insetti nella pasta è qualcosa di talmente grave che non è possibile passarci sopra.

Questo purtroppo è però ciò che è successo in una scuola del trevigiano, a San Cipriano di Roncade. Come “Today.it” indica, sono state trovate delle larve nei piatti di pastasciutta degli scolari. Un fatto così grave che è stata anche portata all’attenzione della Ulss oltre che del sindaco del comune. Adesso i campioni raccolti sono infatti sotto analisi dell’Ulss. Chiaramente la mensa è stata chiusa.