Dichiarazione dei redditi, il comunicato killer: ADDIO RIMBORSI 730 NEL 2025 | “Stringete la cinghia e resistete”

Arriva il comunicato distruttivo per chi fa la dichiarazione dei redditi. Bisognerà dire addio ai rimborsi del 730.

Si avvicina il momento di compilare la dichiarazione dei redditi, ma porta con sè una brutta notizia. La fine dei rimborsi.

La notizia arriva direttamente da “Ilmessaggero.it” che spiega la faccenda nel dettaglio.

Si tratta comunque di una doccia fredda per i contribuenti, che non potranno usufruire dei rimborsi che la dichiarazione dei redditi consente di ottenere.

Tutta colpa del doppio Spid, che ha risucchiato sia il rimborso della pensione. È la fine.

Una brutta notizia per i contribuenti

Lo Spid è il sistema di identità digitale tramite cui le persone accedono ai servizi della Pubblica Amministrazione. Sistema che però qualcuno lo ha utilizzato per poter prelevare la pensione e i bonus.

Attraverso il codice fiscale e alcune informazioni personali, qualcuno ha creato delle false identità digitali per prendere i rimborsi e le pensioni. Sfrutta in pratica le informazioni personali delle persone per derubarle. E purtroppo lo ha fatto.

Finiti a causa del doppio spid

Quella del doppio Spid è una truffa che se non si presta una certa attenzione può essere difficile da scovare.

I criminali informatici l’adottano soprattutto in questo periodo per prelevare rimborsi e pensioni. Si possono stanare qualora dovessero arrivare dei messaggi che hanno a che fare con il doppio Spid. Può infatti succedere che qualcuno crei una seconda identità digitale, con lo stesso codice fiscale della persona che deve prendere i rimborsi, ma con un iban diverso, che appartiene al conto di un’altra persona. è una truffa molto pericolosa, infatti bisogna prestarvi molta attenzione. C’è il rischio di essere derubati se non si fa attenzione ai dati che si danno alle persone. Il rischio di ritrovarsi senza rimborso è dietro l’angolo.