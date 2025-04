Ultim’ora Giorgia Meloni: abolite stufe e camini | Questo è stato l’ultimo inverno con loro: adeguati o partono i verbali

Secondo le nuove disposizioni, a breve assisteremo ad una sostituzione definitiva del tradizionale sistema di riscaldamento.

Siamo ormai entrati ufficialmente nella bella stagione lasciandoci alle spalle le gelide temperature. Nonostante questo però, il prossimo inverno sarà ricco di cambiamenti.

In particolare, oggetto di discussione da parte del Governo sono proprio i sistemi di riscaldamento a gas che a quanto pare, potrebbe scomparire definitivamente.

Alla base di questa decisione ci sarebbero le direttive comunitarie che sono ormai improntate su nuove misure e mirano a ridurre l’inquinamento e la dipendenza del fossile.

L’obiettivo è quello di produrre energia pulita tutelando l’impatto ambientale e avere allo stesso tempo la possibilità di riscaldare la propria casa in inverno. A tal proposito sarebbe già pronta una valida alternativa.

Ultimo inverno con i riscaldamenti

Le istituzioni e i governi stanno iniziando a prendere in considerazione l’importanza di incentivare l’adozione di tecnologie più sostenibili. In Italia, ad esempio, sono state introdotte diverse misure fiscali per promuovere l’efficienza energetica, tra cui detrazioni fiscali e contributi per l’installazione di sistemi di riscaldamento a basse emissioni. Queste iniziative oltre ad incentivare i cittadini a investire in soluzioni più avanzate, contribuiscono anche a un obiettivo più ampio di riduzione delle emissioni globali e di transizione verso un futuro energetico più pulito.

La prospettiva di un inverno più caldo e che sia anche meno gravoso per il bilancio familiare rappresenta l’equilibrio perfetto al quale ogni cittadino aspira. Con l’avvicinarsi della stagione fredda, è fondamentale che i consumatori e le istituzioni collaborino insieme per integrare queste innovazioni, promuovendo un futuro in cui il riscaldamento domestico non comporti più bollette salate, ma piuttosto un’esperienza confortevole e sostenibile per tutti. Nel frattempo, dalla Cina un nuovo sistema presenta già tali caratteristiche con numerosi vantaggi.

Addio riscaldamento, il nuovo sistema con risparmio energetico

Si chiama riscaldamento a pavimento a infrarossi, il nuovo sistema dotato di una tecnologia avanzata che sfrutta le onde infrarosse per riscaldare gli ambienti. A differenza dei tradizionali sistemi di riscaldamento che riscaldano l’aria, il riscaldamento a infrarossi agisce direttamente sugli oggetti e sulle superfici, permettendo una distribuzione del calore più uniforme e, di conseguenza, un maggiore comfort abitativo. Questo approccio non solo aumenta l’efficienza energetica, ma riduce anche il tempo necessario per raggiungere la temperatura desiderata, rendendo gli spazi domestici più accoglienti in tempi brevi.

Il riscaldamento a infrarossi è costituito da pannelli radianti che possono essere installati sotto il pavimento, sulle pareti o nei soffitti. Questi pannelli emettono onde di calore che riscaldano direttamente gli oggetti presenti nella stanza, inclusi mobili e persone, piuttosto che riscaldare l’aria circostante. Questo processo consente un notevole risparmio energetico, poiché si può mantenere una temperatura ambiente confortevole anche a impostazioni più basse rispetto ai sistemi tradizionali. Di conseguenza, si traduce in bollette più leggere e in una riduzione delle emissioni di CO2, contribuendo a un ambiente più sostenibile. Non è detto quindi che altri paesi europei tra cui l’Italia decidano di optare per l’adozione di questo sistema.