Ultim’ora: addio Toscana, arrivato il comunicato ufficiale | Divisa per sempre dal territorio italiano: farà come San Marino

Ogni regione italiana presenta delle proprie caratteristiche eppure la Toscana ha subito una significativa declassificazione.

La nostra penisola è caratterizzata da paesaggi incantevoli in grado di lasciare mozzafiato chiunque la visiti. Ogni luogo è così ricco di storia, arte e luoghi unici al mondo, che scegliere dove andare diventa una vera e propria sfida.

Per questo motivo l‘Italia rimane una delle mete preferite di moltissimi turisti. Oltre le tante bellezze paesaggiastiche, il nostro è un paese di grandi appassionati di cibo, considerando che qui da noi non mancano le tradizioni inerenti al settore culinario.

Ogni regione, infatti, resta ancorata al proprio passato culinario con gioia, ma senza per questo rinunciare ad alcune novità o rivisitazioni in cucina.

Di contro, gli alimenti prodotti localmente restano i più apprezzati, anche per via delle attenzioni crescenti nei confronti delle risorse del territorio. Tuttavia, è proprio il cibo l’elemento chiave che ha dato vita ad un’importante differenziazione, portando ad una suddivisione del territorio.

Differenze Nord e Sud

Il Nord è una zona particolarmente legata alle tradizioni, più di quanto si possa pensare. Rispetto ad altre regioni, nel settentrione si preferiscono i cibi poveri di carboidrati, ma ci sono alcuni alimenti che qui spiccano, se si fa un confronto con il resto d’Italia. Naturalmente la cucina del nord viene influenzata dalle tradizioni svizzere e germaniche, con una particolare preferenza verso alimenti speciali e unici come ad esempio i funghi porcini, ma anche castagne e persino i tartufi meritano un posto di rilievo in questa lista.

Al Sud invece, si mangia molta più pasta e pane rispetto alle regioni del nord, di conseguenza a tavola si preferisce abbondare con i carboidrati. Inoltre, nel sud Italia si cucina mediamente di più rispetto al nord, di solito con preparazioni di piatti che risultano più elaborati. Ad ogni modo, è stata stilata una classifica culinaria dalla quale solo una regione italiana si è aggiudicata il primo posto.

Toscana, cancellata dalla mappa

Come riporta businessmobility.travel, è stata realizzata la classifica 100 Best Food Regions sulla base di 477.287 valutazioni valide per 15.478 piatti presenti nel vasto database creato dal giornalista croato Matija Babić, che vede in lista anche tante regioni italiane.

Di seguito le regioni culinarie italiane in classifica: 1 – Campania; 3 – Emilia-Romagna; 8 – Toscana; 12 – Sicilia

22 – Lombardia; 24 – Puglia; 25 – Piemonte; 26 – Lazio; 29 – Sardegna; 32 – Veneto; 35 – Sud Tirolo; 47 – Liguria; 48 – Friuli-Venezia Giulia; 68 -Valtellina; 99 – Umbria. A quanto pare quindi, non c’è la Toscana nei primi posti di questa classifica culinaria, cancellata da queste mappe al pari di san marino/vaticano.