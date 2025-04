Ultim’ora Ministero dell’Istruzione: “POSTICIPATE LE VACANZE DI PASQUA” | Scuole aperte ad oltranza con obbligo

Come mai le vacanze pasquali sono state posticipate in questo 2025, lasciando così le scuole aperte a oltranza?

Le vacanze pasquali sono sempre molto attese dai cittadini, soprattutto dagli studenti, i quali potranno così beneficiare di un ponte abbastanza lungo per poter partire con la famiglia verso classiche mete turistiche, come per esempio le zone di mare o montagna.

Quando arrivano questi giorni di festa, chissà come mai, il passo da qui alle ferie estive è sempre breve, nel senso che pare che i giorni scorrano più velocemente, rispetto a gennaio. Complice anche la bella stagione, l’arrivo della primavera e le temperature miti, si vola con la fantasia già ai giorni di partenza.

Eppure questa notizia ha fatto agitare la rete, in quanto si parla di vacanze pasquali posticipate in questo 2025, lasciando così le scuole aperte a oltranza. Cosa sarà successo quest’anno?

Le vacanze pasquali 2025

Nonostante le previsioni meteorologiche incerte, in quanto la forte perturbazione che colpirà la settimana Santa, come riportano da ilmeteo.it, potrebbe estendersi anche a Pasqua e Pasquetta, come riportano da affaritaliani.it, saranno comunque 11,3 milioni gli italiani che partiranno per una vacanza, con 2,7 milioni che approfitterà del ponte tra Pasqua e il 1° maggio, per fare una vacanza più lunga, staccando così dalla routine lavorativa. Il giorno delle grandi partenze dovrebbe essere per il Venerdì Santo, quando 5 milioni di italiani partiranno all’insegna del relax.

Da come si evince, l’88% degli intervistati preferisce restare in Italia, mentre il restante 12%, opterà per una meta all’estero. A tal proposito, come ha rivelato la Santanchè: “Il fatto che quasi il 90% degli italiani scelga il Belpaese come destinazione rappresenta un segnale di fiducia e di amore per il nostro territorio. Le vacanze pasquali tracciano un 2025 positivo per il settore e ci fanno guardare con ottimismo alla stagione estiva”. Tutto questo entusiasmo quindi, potrebbe essere smorzato da questo posticipo di vacanze pasquali?

Il posticipo per le vacanze pasquali 2025

Dopo aver appreso di quelle vacanze posticipate a Pasqua dal Ministero dell’Istruzione, in molti temono di dover rinunciare ai loro programmi di partenza, per via dell’apertura delle scuole a oltranza. Ebbene, vogliamo immediatamente far cessare il panico che è sorto tra i lettori, in quanto come capita spesso, le notizie lette sui social sono fuorvianti. Allora questo slittamento riguarda solamente il giorno in cui ricadono le vacanze pasquali, le quali non corrispondono mai alla stessa data, visto che la loro assegnazione si basa sul calendario lunare. Infatti, la Pasqua si festeggia la prima domenica dopo il primo plenilunio di primavera, e quindi ogni anno, avviene in date diverse.

Così, se nel 2024, le vacanze pasquali sono state dal 28 marzo al 2 aprile, quest’anno saranno dal 17 al 22 aprile, per la maggior parte delle regioni italiane e come potrete notare corrispondono sempre allo stesso numero di giorni. Questo perché a prescindere da quando ricadono le festività, la scuola dovrà sempre avere un numero prestabilito di giorni di vacanza e di attività. Quindi tranquilli le vostre vacanze sono salve, semplicemente quest’anno andrete via più tardi, tutto qui.