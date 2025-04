Allarme rosso detersivi: non comprare mai più quelli di questo colore | La sostanza cancerogena finisce sui piatti a vita

Detersivi piatti, attenzione a quelli che acquisti, alcuni contengono sostanze pericolose. Ecco cosa devi sapere

Sono ormai tantissimi i detersivi in commercio, molti dei quali si definiscono “green”. Eppure sono ancora in molti a non tutelare l’ambiente e soprattutto ad essere potenzialmente pericolosi.

I detersivi per lavastoviglie non fanno eccezione. Per quanto spesso si creda che prezzo più alto corrisponda a qualità maggiore non è sempre così.

Un nuovo test nuovo test di Altroconsumo ha confrontato diversi prodotti per il lavaggio dei piatti a mano o in lavastoviglie (anche non ecologici) scoprendo un’ amara realtà.

Il test inoltre, si è soffermato sulla presenza in etichetta di slogan e certificazioni green che potevano ingannare i consumatori.

Detersivi lavastoviglie, l’analisi avviata su diverse tipologie

Ad essere testati sono stati 42 detersivi per lavastoviglie sia in formato monodose (pastiglie o tabs), sia in gel sia (un prodotto solo) in polvere. Pastiglie e tabs risultano le più utilizzate perchè sono molto comode da usare essendo pre-dosate basta inserire la pastiglia nello sportellino della lavastoviglie ed è fatta.

Condizione necessaria però, è utilizzare sempre la lavastoviglie a pieno carico (e avere un apparecchio di dimensioni standard). Azionare la macchina solo quando è completamente piena è la scelta migliore anche dal punto di vista del consumo di acqua ed elettricità. Ad ogni modo i risultati del test sui detersivi hanno evidenziato come sempre una certa disparità tra i prodotti.

I risultati dal test: ecco cosa è emerso

I prodotti più recenti introdotti nel test sono per lo più formulazioni in gel dai quali è emersa una sorpresa non molto gradita. Si è riscontrato infatti che l’indicazione del numero di dosi in etichetta spesso è troppo ottimistica: diversi prodotti in gel promettono più lavaggi di quelli che in realtà contengono, perché riferiscono la dose di lavaggio a uno sporco leggero (generalmente 25 ml di prodotto) anziché a un lavaggio medio (generalmente 35 ml di prodotto). Questo avviene grazie al solito espediente dell’asterisco: accanto all’indicazione del numero di dosi (in grande, davanti) c’è una stellina, che rimanda a una nota (in piccolo, sul retro), dove si precisa che il numero di dosi è calcolato su quantità non standard, ma ridotte.

Nel complesso, i prodotti se la sono cavata bene, anche se nessuno ha meritato un giudizio di qualità globale ottimo. Circa un quarto è risultato di qualità insoddisfacente. Ancora una volta il prezzo non necessariamente è collegato a una qualità migliore: ci sono prodotti di qualità buona, media o bassa un po’ in tutte le fasce di prezzo. Il Migliore del Test, Esselunga Pastiglie – limone, non è il più caro, anzi, costa circa il 30% in meno di alcuni detersivi risultati meno performanti.