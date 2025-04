Carta d’Identità, ecco il CANONE MENSILE: Meloni approva l’ennesima follia | Paga o sei clandestino senza documento

Cosa vuol dire che la Carta d’Identità avrà una sorta di canone mensile? Facciamo chiarezza.

La Carta d’Identità è il documento di identificazione che ogni cittadino, in Italia, deve avere obbligatoriamente, in modo da poter essere sempre identificato, qualora la situazione dovesse richiederlo, come per esempio in caso di trasmissione di documenti importanti e così via.

Così come la patente di guida, anche questo documento presenterà una data di scadenza, entro la quale dovrete avviare la procedura del rinnovo. Badate bene che con il documento scaduto, non potrete svolgere moltissime funzioni, per questo motivo fareste meglio a muovervi per tempo.

Se questa informazione è nota praticamente a tutti, in molti ignoravano il fatto che alla Carta d’Identità è stato introdotto una sorta di canone mensile per poter continuare a utilizzarla. Ma cosa vuol dire?

Come prenotare il rinnovo della Carta d’Identità

Come vi dicevamo, la Carta d’Identità necessita di essere rinnovata entro la data apportata sul documento stesso. In passato questa procedura doveva essere concordata con gli operatori dell’ufficio Anagrafe del vostro Comune di appartenenza: telefonicamente, di persona o mediante l’inoltro di un’e-mail.

Adesso, in molti Comuni, queste modalità sono state tutte superate da una sola e cioè la prenotazione online, svolta in automatico sul sito dell’ente. Qui ogni cittadino, dopo essersi autenticato con il proprio Spid, potrà decidere il giorno e l’ora, in base alle disponibilità rimaste, per svolgere questa operazione, presentandosi così allo sportello nella data indicata. Ricordatevi di effettuare le direttive che vi vengono indicate, come per esempio la presentazione della foto, la quale dovrà avere determinare caratteristiche, non quelle che usate sui social per capirci.

Il canone mensile della Carta d’Identità

Dopo aver analizzato tutte le informazioni lette nel paragrafo precedente, perché si parla in rete di un canone mensile che gli utenti dovranno pagare per poter continuare a utilizzare questo documento? Ebbene, questa informazione non è del tutto errata, ma va analizzata da un’altra angolazione.

Allora, come sapete bene, quando si richiede il documento, a ogni rinnovo, gli italiani dovranno pagare 21 euro, essendo adesso la Carta d’Identità elettronica e 5 euro, qualora per svariate emergente, il cittadino necessitasse di quella cartacea. Essendo che con questi 21 euro il documento vi varrà 10 anni, è come se all’anno pagaste 2,10 euro, così come al mese, 0.17 centesimi. Quindi da un certo punto di vista è come se pagaste veramente un canone mensile, soltanto che non ve ne accorgete, visto che la cifra la pagate tutta in una tantum. Avete capito adesso cosa intendono in rete?