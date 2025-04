Comunicato dal Ministero della Salute: “Non comprate questo zucchero” | Vai in shock anafilattico col caffè in mano

Nelle scorse ore è arrivato l’urgente Comunicato dal Ministero della Salute. Tieni gli occhi aperti se non vuoi correre rischi.

Comunicato dal Ministero della Salute, allarme sul prodotto alimentare più usato

Nelle scorse ore è stato diramato un comunicato ufficiale da parte del Ministero della Salute, che ha disposto il richiamo di un prodotto che era stato commercializzato nei negozi di generi alimentari. Purtroppo non è la prima volta che accade, anzi la frequenza con cui si stanno verificando episodi di questo tipo sta allertando tantissimo la cittadinanza del Bel Paese. Tutti sanno infatti, che gli standard italiani applicati ai controlli su tutta la filiera alimentare sono elevati e che le verifiche sono condotte in modo scrupoloso, al fine di tutelare la salute dei cittadini. A quanto pare, però tutto questo non ha finora consentito eliminare in toto il problema della circolazione e della commercializzazione di prodotti potenzialmente pericolosi.

Per capire la portata del fenomeno basta dare un’occhiata alle news pubblicate da parte dell’associazione dei consumatori Il Fatto Alimentare. Su www.ilfattoalimentare.it infatti, viene riportato un dato allarmante: dall’inizio dell’anno ad oggi sono stati già parecchi i richiami alimentari diffusi da parte del Ministero della Salute. Si parla di circa 66 richiami, per un totale di 246 prodotti. Scopriamo a che cosa si riferisce l’ultimo avviso del Governo.

Il pericolo che si nasconde nello zucchero

Questa volta l’avviso del Ministero della Salute non riguarda un alimento vero e proprio ma un più che altro un condimento. Si tratta dello zucchero. Non di uno zucchero qualsiasi ma dello zucchero di palma a fette del brand THAI DANCER. Lo zucchero in questione è prodotto dall’azienda Food Specialize Co. Ltd ed è venduto dalla Società Castroni Marcello Srl.

Come si legge nel comunicato ufficiale, pubblicato anche sulla pagina www.it.thecookinghacks.com, è stato ritirato per la possibile presenza di anidride solforosa, che non è stata dichiarata in etichetta. Dunque se hai comprato questo prodotto fai molta attenzione e non utilizzarlo. Faresti meglio portarlo al punto vendita in cui lo hai acquistato o gettarlo via per non mettere a rischio la tua salute è quella di chi ti circonda. I soggetti allergici saranno rimborsati, anche senza scontrino.