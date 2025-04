Raccomandate, svolta epocale: da oggi devi pagare tu per riceverle | Il Postino ti suona finchè non esci a saldare

Cosa vuol dire che per ritirare la raccomandata devi pagare tu per riceverla? Veramente se non metti mano al portafogli, il postino non te la consegna? Facciamo chiarezza.

Nell’era in cui gli acquisti online sono tra i metodi preferiti dei cittadini per acquistare e/o vendere, è palese intuire che le spedizioni sono aumentante, in quanto i corrieri svolgono un ruolo molto importante.

Consegnano la corrispondenza, molti anche in giornata, qualora il servizio dovesse permetterlo, per questo rispetto al passato i servizi offerti da Poste Italiane sono tra i più cliccati per spedire, anche per i prezzi competitivi offerti.

Eppure, molti utenti si sono preoccupati dopo aver appreso di quella notizia che per ricevere le raccomandate bisogna pagare e se non saldi, il postino non te le può consegnare. Ma sarà veramente così?

Le modalità di pagamento degli acquisti online

I portali da cui attingere per acquistare online ormai abbondano in rete, così come i servizi che i cittadini possono gestire in autonomia, dopo aver effettuato l’autenticazione possono svolgere diversi compiti. Il pagamento può avvenire in diverse modalità, alcune scelte appositamente da chi vende e altre normalmente presenti di default.

È il caso della possibilità di pagare con carta di credito o Paypal per esempio. Tra i vari metodi spesso integrati troviamo il bonifico bancario e anche il pagamento in contanti. Questo ultimo metodo, spesso prevede un costo aggiuntivo, per questo non sempre viene scelto a meno che non sia proprio necessario, magari come sicurezza per l’utente, quando non vuole pagare prima di ricevere un pacco.

La raccomandata a pagamento per il destinatario

Capiti quindi i vari metodi di pagamento per fare gli ordini online, i cui corrieri sono spesso i dipendenti di Poste Italiane, perché si parla di raccomandata a pagamento per il destinatario? Se non paghi veramente il postino non può consegnartela? Ebbene, prima di creare il panico generale che questa notizia, soltanto a metà, è stata data sui social, bisogna fare una precisazione.

Nel momento in cui questa spedizione è a carico del mittente o comunque il pagamento sia già previsto durante l’ordine, non dovrete fare altro se non ritirare la busta, apponendo la firma nel riquadro di avvenuta consegna. Qualora invece la raccomandata fosse a carico del destinatario, per tutta una serie di motivi, allora in quel caso, sarete voi a dover pagare, pena la mancata consegna della stessa. Ricordatevi che in questa circostanza dovrete rispettare delle direttive, in quanto la busta o il pacco non potranno superare determinate misure che potrete leggere direttamente sul sito di Poste Italiane e anche il saldo massimo non potrà essere superiore ad una precisa cifra, in base alla formula di spedizione scelta.