Tragica ultim’ora: scoperto l’ingrediente segreto della Coca Cola | Ecco perchè è marrone: l’escamotage è disgustoso

Finalmente dopo tempo, si è scoperto l’ingrediente segreto della Coca Cola, il motivo del suo colore è davvero inaspettato.

Sono passati anni da quando nel lontano 1886, John Pemberton scoprì la bibita più famosa al mondo: la Coca Cola. Eppure sono ancora in tanti che vorrebbero conoscere la sua ricetta segreta.

Sul suo sito web, Coca Cola afferma che la “formula segreta per la produzione è un segreto commerciale da 130 anni“. Gran parte del successo della Coca è legato proprio alla misteriosa storia della sua formula.

Gli ingredienti della bevanda sono avvolti in un segreto che crea una forte curiosità per il prodotto tanto che in molti sarebbero disposti anche a pagare pur di conoscerla.

Non sono mancate di certo persone che hanno addirittura provato a speculare sulla ricetta della Coca Cola, come ex impiegati dell’azienda che sostenevano di conoscere la mitica ricetta o altri segreti dell’azienda. Tuttavia a quanto pare l’ingrediente segreto non sarebbe più un mistero e sarebbe già stato divulgato.

La ricetta della Coca Cola non è più un segreto

Il farmacista John Pemberton è considerato il creatore dell’amatissima bevanda, ma ad oggi l’unica cosa che rimane della sua ricetta originale è il nome. Nome e diritti sulla formula vennero venduti all’imprenditore Asa Candler subito dopo la sua invenzione, nel 1887, per soli 2300 dollari.

Per oltre un quarto di secolo, la ricetta è stata trasmessa solo con il passaparola. Candler non voleva assolutamente che ne esistesse alcuna traccia scritta. Ora tutto sembra essere cambiato, tanto che si sarebbe scoperto cosa si nasconde dietro il colore marrone della bevanda.

Coca Cola, ecco perchè è marrone: il segreto svelato

Per quanto sembrava impossibile, finalmente la ricetta della Coca Cola sarebbe stata rivelata. Soffermandoci su una qualsiasi lattina, basta leggere l’etichetta della bevanda più bevuta al mondo per notare che sia fatta con acqua, zucchero, colorante E150D, acidificante acido fosforico, aroma caffeina, aromi naturali. Ed è proprio dietro a queste due ultime parole “aromi naturali” che si nasconderebbe il segreto della Coca. Pemberton nei suoi appunti definì il composto di aromi come “7X”, un nome suggestivo, che negli anni non ha fatto altro che rendere sempre più fitto il mistero.

La quantità di essenze naturali presenti nella bevanda è infatti talmente ridotta che nemmeno le analisi più sofisticate sono riuscite a identificarle con certezza. Secondo quanto si legge nel taccuino fotografato sul quotidiano di Atlanta, la formula originale della Coca Cola sarebbe questa: – estratto fluido di coca e noci di cola (4once);- acido citrico (3 once); – citrato di caffeina (1 oncia); – zucchero (30 libbre), – acqua (due galloni e mezzo, un gallone corrisponde a 4,546 litri); – succo di lime (un quarto); – vaniglia (1 oncia); – caramello (quanto basta); – aromi, cioè il famoso 7X (2 once e mezza). Secondo il taccuino questa miscela sarebbe composta da alcool (8 once), olio di arancia (20 gocce), olio di limone (30 gocce), olio di noce moscata (10 gocce), coriandolo (5 gocce), olio di arancio amaro (10 gocce), cannella (10 gocce).