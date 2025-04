Ecco il primo uovo di Pasqua con un posto di lavoro come sorpresa: ti fanno l’indeterminato a vita | Stipendio da 1700€ al mese

Quest’anno troverete un’insolita sorpresa nell’uovo di Pasqua: un possibile posto di lavoro a tempo indeterminato. Ecco di cosa stiamo parlando.

Grandi e piccini, tutti amano l’Uovo di Pasqua e chi lo riceve ha sempre la stessa espressione beata, anche perché non c’è nulla di male a ricordare “il fanciullino dentro di noi”, come ha detto il poeta, Giovanni Pascoli.

Ovviamente le sensazioni e i desideri di quando eravamo bambini sono differenti da quelli dell’età adulta. Se nel periodo dell’infanzia, speravamo di trovare un pony nell’uovo, sogno irreale ma sempre fattibile per un piccino, con il passare dell’età, trovarci una proposta di lavoro, sarebbe un sogno che si avvera per molti.

Ebbene, il noto marchio di cioccolato, quest’anno vi propone addirittura un possibile lavoro a tempo indeterminato con uno stipendio commisurato alla mansione che andrete a intraprendere. Ecco di cosa parliamo.

A chi si rivolge l’offerta e come candidarsi

Abbiamo mantenuto un certo riserbo, ma probabilmente avrete intuito che l’offerta lavorativa in questione, proviene da una delle aziende dolciarie più amate in Italia e anche all’estero, parliamo della Ferrero, la quale ha aperto una nuova campagna di recruiting per i suoi stabilimenti, da Nord a Sud.

La selezione del personale è rivolta a lavoratori flessibili, motivati e disposti a lavorare su 3 turni e anche nel fine settimana. Non sono richiesti titoli di studio particolari, così come non c’è un vincolo di età e neanche vengono richieste esperienze lavorative precedenti, motivo per cui tutti potranno proporsi. Per candidarsi, dovrete recarvi sul sito della Ferrero, come riportano da ticonsiglio.com, digitare nel campo di ricerca la parola chiave “operai”, scegliere la sede più vicina a voi e inoltrare il vostro CV.

L’offerta di lavoro a tempo indeterminato

Quest’anno, quando acquisterete l’uovo di Pasqua della Ferrero, come sorpresa potrete trovare una possibile proposta di lavoro a tempo indeterminato con uno stipendio molto interessante. Da Nord a Sud, la nota azienda che produce prodotti dolciari, cerca operai e operai per le sue varie sedi, da inserire inizialmente come personale stagionale per gli alti picchi di produzione, ma come si dice, da cosa nasce cosa, se vi fate vedere volenterosi, chi può dirlo che l’azienda non vi assumerà in futuro a tempo indeterminato?

Il vostro ruolo sarà quello di produrre prodotti molto amati, come per esempio la Nutella, i Tic Tac, i Ferrero Rocher, i Raffaello e così via. Come vi dicevamo, una volta che avrete inserito il curriculum nel loro database, vi farete comunque conoscere dall’azienda che ha sempre bisogno di personale anche per opportunità lavorative future. Le uniche soft skills richieste sono ovviamente l’attenzione ai dettagli, la capacità di lavorare in team e quella di interagire con altre persone, essendo che l’aziende cerca sempre di mantenere standard qualitativi elevati.