La riconosci? Ti hanno sempre ingannato | Scoperta una “porcheria” che durava da 50 anni: questa non è la lettera H

In quanti di voi riconoscono questa lettera? Ebbene da 50 anni che molti hanno sempre pensato che questa fosse la lettera “H” maiuscola, ma non è così.

Magari non tutti se lo ricordano, ma alle elementari scrivevamo pagine e pagine di lettere in corsivo, per imparare a scrivere a mano, anche se oggi molti perdono la bellezza di scrivere una lettera di sano pugno, preferendo solo i tasti di una tastiera.

Detto ciò, le maestre ci insegnavano a stilare le lettere prima in stampatello, maiuscolo e minuscolo e poi in corsivo, maiuscolo e minuscolo. Diciamo che per rapidità nella scrittura di oggi, c’è chi non scrive neanche più a mano, oppure si limita a scrivere tutto in stampatello o ancora fa un mix tra quest’ultimo e il corsivo.

Per questo motivo siamo curiosi di sapere in quanti di voi riconosceranno questa lettera? Da 50 anni sono in molti che pensavano che questa fosse la “H” in maiuscolo, ma non è così. Vi sveliamo il perché.

I benefici della scrittura

Che sia a mano o meccanicamente poco importa, quando cerchiamo un metodo per rilassarci, la scrittura viene in nostro soccorso. Su quel quaderno, su quel diario, su quell’agenda elettronica, possiamo essere noi stessi, senza nessuno che ci giudica, mettere nero su bianco tutte le nostre sensazioni del momento, le nostre paure, le nostre gioie, ansie e così via, ci fa sentire meglio e ha un vero e proprio potere curativo.

Che la scrittura fosse terapeutica e liberatoria lo pensava anche il papà della psicoterapia, cioè Sigmund Freud, teoria portata avanti anche da Carl Jung. Come hanno scritto da macrolibrarsi.it: “Il foglio bianco si trasforma così, per chi vi si applichi con il giusto grado di trasporto e libertà emozionale, in una sorta di “impianto di riciclaggio” in cui depositare i pensieri negativi che ci angustiano, al fine di renderci più ottimisti, sereni e anche energetici”.

La differenza tra il corsivo maiuscolo e minuscolo

A prescindere che voi amiate soltanto la scrittura a mano, o quella digitale o entrambe, come dovrebbe essere, dovete sapere comunque come si scrive in corsivo. Questo perché in molti dimenticano lo stile imparato a scuola, motivo per cui molti fanno un mix di caratteri. Per esempio l’immagine in apertura non corrisponde alla lettera “H” in corsivo maiuscolo, in quanto spesso i cittadini la confondono con la “K” in maiuscolo.

Come avete potuto vedere dall’immagine qui sopra che vi abbiamo riportato, la prima a sinistra equivale alla “H” in corsivo maiuscolo, mentre la seconda verso destra (quella più esterna per capirci), corrisponde alla “K” in corsivo maiuscolo. Molti quindi scrivono queste due lettere in maniera errata, facendo una sorta di fusione, tipo quella tra Goku e Vegeta di Dragon Ball, di entrambe le lettere, generando però una lettera errata. Lo sapevate?