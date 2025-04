Ministero della Salute manda la lettera a tutti gli italiani: “SMETTETE SUBITO DI BERLA” | Fa più danni della cocaina

Questa bevanda è stata richiamata dal Ministero della Salute perché ritenuta pericolosa. Se quindi l’hai acquistata, sbarazzatene.

Sono tante le bevande che consumiamo ogni giorno. L’acqua certamente è quella che beviamo di più, considerando che è essenziale per la nostra vita, ma oltre a questa ce ne sono anche delle altre. Le beviamo per dissetarci, ma anche per puro sfizio, per soddisfare il palato.

Pensiamo alla Coca Cola. Il suo essere fresca e allo stesso tempo dolciastra la rende perfetta sia per placare la sete, che per dare piacere al palato. Per questo ne consumiamo molta, nonostante in realtà non faccia così bene.

Non è però questa bevanda a essere stata segnalata dal Ministero della Salute, ma è piuttosto un’altra, che però viene consumata esattamente quanto la Coca Cola.

È stata richiamata dal Ministero della Salute perchè comporta dei rischi per la salute. Se infatti l’hai acquistata, non consumarla, ma riportala indietro al supermercato. Ne va della tua salute.

Nociva per la salute, per cui non berla

Stando alle dichiarazioni del Ministero della Salute e a ciò che “temporeale.info” indica, il ritiro del prodotto è dovuto alle concentrazioni di antrachinone, un derivato dell’antracene a effetto lassativo, che è presente in quantità superiori al massimo stabilito.

Come “temporeale.it” prosegue, i numeri di lotto sono EG302,EG305, EG306, EG 401, EG402, EG403, EG501, EG502. I termini minimi di conservazione sono il 28.09.2025, 28.11.2025, 28.06.2026, 28.11.2026, 28.01.2027 e infine 28.02.2024. È venduto in confezioni da 36 grammi con 20 filtri.

Non consumarla ma riportala indietro

È quindi importante non consumare il tè con questi numeri di lotto, ma piuttosto restituire le bustine al supermercato, per ottenere un rimborso oppure la sostituzione del prodotto stesso.

Nello specifico, è il tè Earl Grey bio a marchio Blue Hill Teas & Infusions a essere contaminato. Dopo dei controlli accurati vi sono stati trovate delle concentrazioni di antrachinone, che lo rendono dannoso per la salute. Assicurati quindi di non prenderlo.