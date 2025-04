Test visivo della personalità: “Cosa vedi per primo nell’immagine?” | La risposta di Turetta è stata inquietante

Qual è l’immagine che hai visto per primo in questo test visivo della personalità?

I test visivi che trovate in rete, sono quasi sempre privi di fondamento scientifico e confinati a semplici momenti di svago, per divertirsi e staccare dalla routine lavorativa. Ne trovate moltissimi e tutti con obbiettivi diversi.

I test che gli psicologi sottopongono ai loro pazienti invece, sono diversi e le risposte servono per definire un quadro completo della loro personalità che soltanto un professionista del settore può capirne i risultati, come per esempio il test di Rorschach e il test delle Percezioni Tematiche.

Quello a cui vogliamo sottoporvi noi in questo articolo, è a puro scopo ricreativo, quindi affrontatelo con molta tranquillità. Così, diteci quale immagine vedrete per primo in questo test visivo della personalità e vi sveleremo chi siete.

I test visivi per chi si macchia di un crimine

Molti utenti sui social, dopo aver visto questo test visivo, si sono chiesti se persone come Turetta e gli altri che si sono macchiati di quei crimini atroci di femminicidio, avrebbero dato una risposta ben precisa e magari comune. Sicuramente gli psicologi e chi ne studia il profilo potrebbe darvi una risposta precisa a questo dubbio che assale molti genitori i quali sono preoccupati che i loro figli possano incontrare questo tipo di persone sul loro cammino.

Noi non lo sappiamo cosa avrebbero risposto e così l’abbiamo chiesto all’Intelligenza Artificiale, la cui risposta è stata: “Non ci sono informazioni su come avrebbero risposto, in base ai tratti impulsivi del comportamento”. L’unica cosa che ci sentiamo di dire, sperando che fatti del genere non capitino più, è quello di denunciare immediatamente queste persone, raccontando anche alla famiglia quello che si sta passando, senza cercare di risolvere tutto da soli, in quanto, la cronaca insegna che è una situazione troppo grande da affrontare per una singola persona.

Le soluzioni del test visivo della personalità

Chiudendo quindi questa parentesi così dolorosa, vogliamo tornare al momento di svago che questo test visivo della personalità voleva regalarvi. Detto ciò, cosa avete visto per primo nell’immagine che vi abbiamo riportato?

Se avete visto la mano, vuol dire che siete persone estremamente organizzate e precise; se avete visto il viso vuol dire che siete attenti ai dettagli e amanti della libertà e infine, se avete visto le gocce, vuol dire che amate le sfide e gli imprevisti che la vita potrebbe mettervi sul vostro cammino.