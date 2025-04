Ultim’ora: scatta il divieto di circolazione per queste macchine | Salvini le chiama “auto Putin” = nemiche dello Stato

Fai attenzione al nuovo divieto di circolazione se non vuoi brutte sorprese. Faresti meglio ad andare a prendere l’autobus.

Il Ministro Matteo Salvini ha comunicato il blocco totale pe queste vetture.

Migliaia di automobilisti sono rimasti a piedi, ti conviene essere informato sulle ultime novità.

Le macchine in questione non potranno più tocca strada, ora bisogna per forza lasciarle in garage.

Ecco quali sono e perché è partito il divieto di circolazione ufficiale su tutto il territorio nazionale.

Divieto di circolazione per migliaia di automobili

Di recente quando si parla di divieti imposti agli automobilisti non si fa che pensare alle nuove norme dettate dal Codice della Strada. La revisione normativa che è entrata in vigore lo scorso 14 dicembre infatti, ha suscitato l’interesse di tutti i cittadini italiani, sia di quelli che circolano sulle due e le quattro ruote, sia di quelli che si muovono a bordo di e-bike e di monopattini elettrici. Sono state inasprite le pene per chi contravviene alle regole, e sono stati resi più ferrei i divieti sull’uso di sostanze alcoliche.

Inoltre, la nuova Legge ha obbligato anche i nuovi mezzi elettrici come bici e monopattini a sottoscrivere una polizza assicurativa obbligatoria. Non c’è solo il Codice della Strada, approvato con la Legge numero 177 del 25 novembre 2024, però a imporre però nuove disposizioni sulle auto. A quanto pare, è scattato un divieto di circolazione che ha lo stesso obiettivo delle norme applicate agli automobilisti, ovvero la tutela della sicurezza stradale ma non arriva dal nostro esecutivo. Scopriamo che cosa è accaduto e perché migliaia di automobilisti ora saranno costretti a muoversi a piedi o con i mezzi pubblici.

I veicoli a cui è stato imposto il blocco

Nei giorni scorsi è stata diffusa la notizia sul nuovo divieto di circolazione che ha imposto il blocco completo ad alcune vetture per tutelare i conducenti. La ragione del divieto sulle auto è il malfunzionamento del sistema di sicurezza dotato di airbag difettoso. Il sistema a bordo andrà sostituito. Dunque è stato disposto il richiamo dei veicoli, perché è stato rilevato che potrebbe gonfiarsi in modo troppo brusco, con conseguente cedimento della struttura. Se dovesse accadere, nell’abitacolo potrebbero diffondersi frammenti metallici pericolosi. Dunque c’è in gioco la sicurezza e l’incolumità di chi guida.

Come si legge su www.motorinews24.com, i veicoli in questione sono alcuni dei modelli prodotti 8 anni fa dalla casa automobilistica Jaguar. A essere richiamati sono il SUV F-Pace e le berline XE e XF. Si tratta di un totale di oltre 6.200 esemplari.