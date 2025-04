Allarme rosso pesce inquinato: non mettere mai più piede in questi supermercati | Finisci budelle all’aria

Pubblicato il richiamo reso noto del supermercato da parte del produttore di questi due prodotti ittici. Non dovete assolutamente consumarli.

Come vi diciamo sempre, per quanto non dovrebbe succedere, ma purtroppo non è raro leggere di quei richiami in merito a particolari lotti di cibo per svariate ragioni, motivo per cui dovreste monitorare spesso i siti addetti a queste comunicazioni.

Questi richiami, molti di questi anche urgenti, essendo che potrebbero essere in pericolo molti cittadini per via di problemi avvenuti durante la lavorazione, lo stoccaggio e così via, possono essere pubblicati sul portale del Ministero della Salute, così come sui siti dei supermercati o discount, su quelli di specifici portali e così via.

Tra i vari richiami letti c’è anche quello inerente a questi prodotti ittici che ha fatto ritirare con effetto immediato questi lotti dal noto supermercato che ha reso note le informazioni rilasciate dal produttore di questi prodotti da reparto pescheria.

I siti da tenere in considerazione per i richiami

Sono molteplici i problemi che potrebbero insorgere quando si tratta di cibo, in quanto possono svilupparsi per esempio germi e batteri durante la fase di preparazione, così come in quella di stoccaggio, oppure le indicazioni di conservazione potrebbero non essere state rispettate dai vari punti vendita che si occupano della vendita e ancora potrebbero sopraggiungere dimenticanze nell’inserire nelle etichette ingredienti che potrebbero creare problemi a chi risulta essere allergico e così via.

Per questo motivo, bisognerebbe ogni giorno scandagliare gli annunci riportati sul sito del Ministero della Salute in merito proprio a questi richiami, così come i siti dei vari supermercati e discount, dove molto spesso arrivano comunicazioni urgenti, dove i clienti vengono invitati a riportare indietro i prodotti per ottenere il rimborso, con l’ordine di non consumare per nulla al mondo quel cibo e ancora su siti d’informazione quale, Il Fatto Alimentare che da anni restituisce un servizio molto importante ai lettori.

Il richiamo del pesce in un noto supermercato

Questi due lotti di prodotti ittici da reparto pescheria, venduti da questo noto supermercato, sono stati richiamati con effetto immediato, mediante comunicazione dello stesso punto vendita, dopo aver appreso tale indicazioni dal produttore stesso. A riportare la notizia sono stati da, Il Fatto Alimentare, i quali hanno rivelato che, il Gros Market ha richiamato:

lotto numero 29362-250317-002, di gamberi rosa piccoli (Parapenaeus longirostris) a marchio Tirreno Fish, per superamento dei limiti di mercurio stabiliti dalla normativa vigente;

lotto numero 3148P 80 077, 3148P 80 080, 3148P 80 084, e 3148P 80 080, di pesce spada a marchio Frime, per superamento dei limiti di mercurio stabiliti dalla normativa vigente.

La raccomandazione è quella di non consumare i prodotti in questione e di restituirli subito al supermercato di vendita.