Comunicato ufficiale Whatsapp: “è arrivata l’ora di dire addio” | Bandita per sempre l’app in Italia

Cosa vuol dire che bisogna dire addio? Ecco cosa non riceverai più nell’app di WhatsApp.

WhatsApp è una delle app di messaggistica più usate di sempre, viste le sue innumerevoli funzioni che prevedono una comunicazione sempre fluida e simile a una chiacchierata “face to face”, davanti a una tazza di caffè al bar.

Questo perché, grazie alla possibilità di mandare note audio e anche per le videochiamate, è come se le parole superassero il confine della chat, diventando sempre più simili alla conversazione vera, pur restando ovviamente dietro a uno schermo.

Ogni volta poi, gli sviluppatori introducono degli aggiornamenti, che questi possono essere apprezzati o meno dagli utenti finali, oltre ad annunciare nuove funzioni allegoriche, come per esempio più emoji da inviare, ci sono anche molte migliorie sulla privacy che rendono l’esperienza dell’utente con l’app, sempre più protetta.

Quindi in molti si chiedono cosa vuol dire che bisogna dire addio a WhatsApp per come l’abbiamo sempre conosciuta? Non lo riceverete più.

I nuovi aggiornamenti di WhatsApp

Come vi dicevamo, gli sviluppatori implementano sempre nuovi aggiornamenti che rendono l’app ancora più fluida e di facile utilizzo per gli utenti. Passiamo dalla tanto chiacchierata e da qualcuno odiata, funzione dell’I.A., ai nuovi rinnovamenti letti di recente. Per la prima, a oggi, non è possibile disattivarla e forse non lo sarà mai, anche se comunque gli utenti stanno ancora cercando un modo per togliere quel cerchietto colorato dalle loro chat.

A ogni modo, come riportano da tecnologia.libero.it, sono diverse le novità che vanno ad arricchire WhatsApp, come per esempio il nuovo sistema per gestire gli inviti agli eventi. Da adesso in poi, sarà possibile cliccare sulla risposta “forse”, tra le varie opzioni, così come la possibilità di mandare l’invito agli eventi anche nelle chat individuali. Anche la qualità video è stata migliorata, con la possibilità di passare alla modalità HD, se l’app rileva una larghezza banda sufficiente per gestire il traffico richiesto. Inoltre ci saranno anche due funzioni molto attese dai cittadini, la prima consente di zoomare in una videochiamata, ma per ora questa funzione sarà disponibile soltanto per gli utenti che hanno iPhone, mentre l’altra permette di scansionare documenti, direttamente dall’app la quale potrà essere usata anche come app predefinita per chiamate e messaggi.

Perché dovete dirgli addio

È ufficiale, come riportano da tecnologia.libero.it, con il nuovo aggiornamento di WhatsApp, potrete dire addio a quella funzione tanto criticata dagli utenti che utilizzano l’app di frequente, per il momento quindi, fino a nuovo ordine, quella notifica sarà bandita dall’app italiana.

Parliamo della ricezione continua delle notifiche dei vari gruppi a cui fate parte. Da adesso, potrete scegliere di riceverla, soltanto se il vostro nome riceve l’apposito tag, grazie alla funzione “in evidenza”. In questa maniera, deciderete voi se leggere o meno tutto il resto del discorso e sappiamo bene che nei gruppi non si limita a una o due notifiche. Tra l’altro, ricordatevi che con la nuova funzione, WhatsApp permetterà agli altri utenti iscritti al gruppo di vedere in quanti saranno online, senza però indicarne il nome. Interessanti novità anche per chi gestisce un canale, potendo inviare note video lunghe anche fino a 60 secondi. Cosa ne pensate?