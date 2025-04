Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani in visita ai complessi scolastici: oltre 2 milioni da investire

L’ingente somma verrà erogata dalla Regione Toscana all’ISI Garfagnana, per la riqualificazione dell’area antistante il plesso.

Importanti novità per l’Istituto Superiore di Istruzione (ISI) Garfagnana di Castelnuovo: la Regione Toscana ha stanziato un finanziamento di oltre due milioni di euro per la riqualificazione degli spazi esterni della scuola.

E’ proprio in relazione a questo ingente contributo pubblico che il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha effettuato una visita ufficiale presso l’istituto, lo scorso 14 aprile, alla presenza della dirigenza scolastica, del corpo docente e delle autorità locali.

Il progetto prevede interventi significativi sull’ingresso principale, il miglioramento delle aree verdi, la sistemazione dei percorsi pedonali e l’implementazione di nuovi spazi polifunzionali per attività scolastiche e ricreative. L’obiettivo è quello di rendere l’ambiente esterno più fruibile, sicuro e accogliente, migliorando la qualità della vita scolastica e contribuendo a rendere la scuola un vero e proprio centro vitale per la comunità.

Questo intervento si inserisce nella più ampia strategia regionale denominata “Toscana diffusa“, una legge che punta alla rigenerazione urbana e sociale dei territori montani e periferici, spesso penalizzati da fenomeni di spopolamento e da minori opportunità infrastrutturali.

Il progetto “Toscana diffusa“

La Regione ha individuato ben 172 comuni toscani, tra cui Castelnuovo di Garfagnana, destinatari di investimenti per promuovere servizi, sostenere la popolazione residente e rintracciare l’attrattiva delle aree interne.

Durante il suo intervento Giani ha sottolineato come la scuola rappresenti un presidio fondamentale non solo per la formazione, ma anche per la coesione sociale e la valorizzazione del territorio. Investire in strutture scolastiche moderne e funzionali significa infatti dare un futuro ai giovani e nuove prospettive alle comunità locali.

L’ISI Garfagnana: un pilastro educativo

L’ISI Garfagnana, con la sua offerta formativa articolata e il forte radicamento nel territorio, rappresenta un pilastro educativo per l’intera Valle del Serchio.

Il finanziamento regionale non solo migliorerà l’estetica e la funzionalità degli spazi, ma contribuirà a rafforzare il ruolo centrale dell’istituto nella vita sociale e culturale della zona. La visita si è conclusa con un confronto tra istituzioni e scuola, volto a raccogliere ulteriori esigenze e idee per il futuro.