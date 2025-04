Ministero del Lavoro, torna il “BONUS FALLITI”: ti becchi 6000€ se non studi o lavori | E rimani sul divano

Torna il Bonus Falliti, l’agevolazione che ti dà 6.000 euro a chi non studia e non lavora. In pratica molto più di uno stipendio.

Chi non riesce a trovare lavoro e non studia può sfruttare quest’agevolazione e avere un sostegno da parte dello Stato.

Può avere un bonus che chiameremo “bonus falliti”, che gli permette di avere una certa somma di denaro, ma anche l’occasione di prendere parte a dei progetti sociali.

A inizio anno è stato pubblicato un bando che gli consente di fare tutto questo e che seleziona infatti 62.549 volontari, tra i 18 e i 28 anni.

Bando a cui non servono requisiti se non quello dell’età. Si tratta quindi di una grande opportunità per chi è senza lavoro.

Un’agevolazione per i giovani che falliscono

Non ci sono requisiti per poter partecipare a questo bando, per cui si tratta di una grande occasione per chi non ha un lavoro e non studia. Le sole cose richieste sono l’età e la cittadinanza italiana, europea o di un paese extra UE, purchè però la persona soggiorni in Italia.

In cambio c’è una paga di 6.000 euro, che otterrà nel giro di un anno. Dovrà essere impegnato nel progetto per circa 25 ore alla settimana o in alternativa per 1.1.45 ore all’anno. In pratica sarà come se stesse lavorando.

Una grande occasione per chi non ha lavoro

In conclusione si tratta di una grande occasione per i giovani senza lavoro, che può dare loro 500 euro al mese, per un totale di 6.000 euro all’anno.

Questo è ciò che ottiene una persona che fa il servizio civile. Sono stati aperti i bandi per le nuove iscrizioni, in modo che chiunque possa partecipare. La paga arriverà ogni mese, solitamente tra il 27 e il 30 del mese successivo, ma il primo pagamento arriverà con due mesi di ritardo. Il primo pagamento sarà infatti composto di due stipendi. Si tratta comunque di una grande occasione.