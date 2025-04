AS Barga, si pensa al futuro: riconfermato il mister Maurizio Salotti

La squadra AS Barga a fine stagione - lagazzettadelserchio.it - Fonte: profilo Facebook ufficiale

Annunciati anche i nuovi nomi dello staff dirigenziale, della logistica e del supporto alla squadra e della comunicazione.

Messa alle spalle la stagione 2024/2025, l’AS Barga guarda già con entusiasmo alla prossima annata calcistica. La storica società della Valle del Serchio, protagonista nel Girone A della Terza Categoria lucchese, ha chiuso il campionato al sesto posto, con un cammino altalenante ma ricco di spunti positivi da cui ripartire.

Tra le prime decisioni ufficiali, c’è la conferma dell’allenatore Maurizio Salotti. Subentrato in un momento delicato, Salotti ha saputo creare sintonia con il gruppo e con la dirigenza, mostrando una leadership solida e una visione condivisa con la società. La permanenza di Salotti è considerata una garanzia di continuità per il progetto tecnico.

Novità importanti arrivano anche sul fronte dirigenziale: Manuel Casci sarà il nuovo direttore generale, con il compito di coordinare Prima Squadra e Juniores.

Matteo Motroni, ex giocatore, è stato nominato direttore sportivo, affiancato da Luca Notini. A completare lo staff tecnico-organizzativo ci saranno Matteo Franchi come team manager, Mattia Casci alla comunicazione e social media, e i nuovi collaboratori Letizia Pedrigi, Lorenzo Luti e Giacomo Del Checcolo, tre figure giovani e legate da sempre al club.

La stagione 2024/2025: un bilancio

Nel frattempo, la Terza Categoria lucchese ha visto una stagione combattuta, con il Vorno (Girone B) tra le squadre dominanti e il Girone A molto equilibrato.

Il Barga ha avuto un avvio promettente con la vittoria sul Pontecosi (2-1), ma ha alternato buone prestazioni a cadute pesanti, come la sconfitta interna per 0-4 contro il Filicaia Diavoli Rossi. Tuttavia, la rosa ha mostrato spiragli di qualità e compattezza, che fanno ben sperare per il futuro.

Gli obiettivi per il futuro

La società punta adesso a rafforzarsi ulteriormente, sia sul piano tecnico che organizzativo, mantenendo salda la connessione con il territorio.

L’obiettivo dichiarato è quello di migliorare la posizione in classifica e riportare entusiasmo attorno alla squadra, valorizzando il vivaio locale e costruendo un gruppo coeso e competitivo. Il Barga riparte, insomma, con basi solide, entusiasmo e tante idee chiare.