Comunità di Ambito Turistico Garfagnana Valle del Serchio: Marras e Tapinassi a confronto con i sindaci

Fatto il punto sullo stato dei lavori verso la costituzione della nuova aggregazione territoriale, con un focus sulla promozione turistica.

Il 16 aprile scorso, presso la sede dell’Unione Comuni Garfagnana, si è tenuto un incontro tra l’assessore regionale al turismo Leonardo Marras, il direttore di Toscana Promozione Turistica Francesco Tapinassi, i sindaci locali e gli operatori del settore turistico-culturale.

L’obiettivo era discutere la transizione verso la nuova Comunità di Ambito Turistico Garfagnana Valle del Serchio e presentare le tempistiche del prossimo bando di finanziamento regionale.

Durante l’incontro, Marras ha sottolineato l’importanza di costruire uno strumento operativo che favorisca il dialogo tra pubblico e privato, al fine di promuovere efficacemente i prodotti turistici locali, con una governance rafforzata e maggiori risorse disponibili. Tapinassi ha evidenziato la necessità di collaborare per creare una offerta turistica integrata, combinando le bellezze del territorio con un elenco concreto degli operatori presenti.

I sindaci hanno riconosciuto la complessità e specificità dell’Ambito, esprimendo l’impegno a lavorare insieme per uno sviluppo coerente e identitario. Gli operatori hanno segnalato criticità infrastrutturali, sia viarie che digitali, che influenzano la fruizione del territorio, e si sono mostrati disponibili a partecipare a un confronto per rilanciare iniziative promozionali condivise e coordinate.

Mariani: “Un incontro positivo e stimolante”

La presidente dell’Unione Comuni Garfagnana, Raffaella Mariani, ha definito l’incontro “positivo e stimolante”, sottolineando l’importanza di aggiornarsi sulle nuove strategie turistiche regionali e di fa emergere idee e richieste direttamente dagli operatori e dai soggetti interessati.

Mariani ha ringraziato Marras e Tapinassi per aver fornito risposte concrete sul percorso avviato con la nuova legge, che richiederà un impegno concreto delle istituzioni dell’intero Ambito per procedere rapidamente alla definizione della convenzione e accedere ai nuovi finanziamenti regionali.

Le Comunità di Ambito Turistico

Le Comunità di Ambito Turistico, introdotte dalla Regione Toscana, rappresentano una forma di governance territoriale in cui i comuni si associano per gestire in modo coordinato l’informazione e l’accoglienza turistica, nonché per definire azioni promozionali con Toscana Promozione Turistica.

Queste comunità, evoluzione degli Ambiti Territoriali Omogenei, mirano a valorizzare le specificità locali attraverso una collaborazione tra enti pubblici e operatori privati, facilitando la costruzione di un’offerta turistica integrata e innovativa.