Dichiarazione dei Redditi, è ufficiale: ora ti scali pure l’uovo di Pasqua | Il Governo cede alle tante richieste

Dichiarazione dei redditi, la novità che fa risparmiare tantissimo

Di recente sono state introdotte in Italia alcune modifiche di natura contributiva. Le novità riguardano la dichiarazione dei redditi e hanno come scopo garantire maggiori pagamenti, o minori detrazioni ai cittadini che hanno un reddito più alto. Alcuni potranno contare sui medesimi benefici fiscali che sono stati concessi fino a oggi, altri invece, dovranno rinunciarvi, in tutto o in parte.

Questo vuol dire che una fetta della popolazione avrà la possibilità di portare in detrazione certe spese e che altri, invece, dovranno modificare la propria dichiarazione dei redditi per il 2025. Scopriamo che cosa bolle in pentola, qual è la notizia che renderà la Pasqua, e non solo, più dolce per chi vive e lavora in Italia.

La novità fiscale di cui parliamo riguarda in particolare i contribuenti con un reddito annuo che supera i 75.000 euro. Costoro potranno portare in detrazione le spese deducibili solo fino l’importo base. Tale valore varia in base a due caratteristiche. Per chi ha un reddito inferiore a 100.000 euro è pari 14.000 euro. Per chi invece supera i 100.000 euro è di 8.000 euro.

Come si legge sul sito web www.money.it, l’importo base riferito alla fascia di reddito, poi, va moltiplicato per i coefficienti riferiti al numero dei figli. Il coefficiente da moltiplicare è di 0,50 per chi non ha nessun figlio a proprio carico, di 0,70 per chi ne ha uno, di 0,85 per chi ne ha due e di 1 per chi ha più di due figli o almeno un figlio disabile. Dunque, considerando che l’uovo di Pasqua è una delle spese di cui, purtroppo, chi ha figli non può proprio fare a meno in questo periodo dell’anno, i coefficienti per chi ha figli a carico sono più vantaggiosi rispetto a chi non li ha. Dunque per i genitori italiani, grazie alla novità sulle spese deducibili, sarà una Pasqua più dolce.