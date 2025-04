Giallo sul lavoro: lavoratore straniero si infortuna e finisce in ospedale ma sono ignote le cause

L’infortunato di 43 anni è stato prima soccorso a Barga e poi finalmente trasferito all’ospedale San Luca di Lucca.

Un nuovo, preoccupante episodio di infortuni sul lavoro si è verificato nei giorni scorsi nella Valle del Serchio. Un uomo di 43 anni, probabilmente impiegato nel settore edile e di nazionalità straniera, è rimasto gravemente ferito dopo una caduta da una altezza superiore ai tre metri.

Le circostanze dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, poiché non è stato attivato il consueto protocollo per gli infortuni sul lavoro.

A far sorgere ulteriori interrogativi è stata la dinamica stessa del soccorso: l’uomo è stato trasportato in ospedale non dai sanitari del 118, ma da alcuni colleghi a bordo di un pulmino. Il ferito è stato dapprima portato all’ospedale di Barga, e successivamente trasferito al San Luca di Lucca, a causa della serietà delle sue condizioni.

Attualmente il lavoratore è ricoverato in prognosi riservata. Le autorità sanitarie e le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire con precisione dove sia avvenuto l’incidente e in quale contesto lavorativo. Questo grave fatto si inserisce in un quadro già allarmante per quanto riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro in Toscana.

La sicurezza sui luoghi di lavoro in Toscana

Secondo i dati dell’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro di Vega Engineering, nel 2024 la regione ha registrato 49 vittime di incidenti sul lavoro.

Firenze e Siena sono state classificate in “zona rossa”, con un’incidenza di mortalità più alta della media nazionale. Secondo l’Osservatorio Nazionale di Bologna, nei primi due mesi del 2025 la Toscana ha registrato 12 decessi sui luoghi di lavoro: le province più colpite sono state Massa Carrara con tre vittime, seguita da Lucca e Pistoia con due ciascuna.

L’edilizia tra i settori più colpiti

Le denunce di infortunio presentate all’INAIL in Toscana nei primi sette mesi del 2024 hanno registrato un incremento, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, pari al 2,5%, con un totale di oltre 28.000 casi.

Il settore edile, insieme a quello agricolo e manifatturiero, continua a risultare tra i più colpiti. Alla luce di questi dati, diventa fondamentale rafforzare le politiche di prevenzione, aumentare i controlli e promuovere una maggiore cultura della sicurezza, con particolare attenzione verso i lavoratori stranieri e le situazioni occupazionali più fragili.