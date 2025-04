Ryanair, il trucco legale per non pagare i posti: questo ingegnere milanese li sta fregando da anni | C’è una falla nel sito internet

Ecco come fare a non pagare legalmente i posti in aereo, sfruttando questo trucchetto.

Sono molti che hanno già prenotato per tempo o che stanno cercando adesso qualche low cost, per poter partire sfruttando questo lungo ponte pasquale. Staccare qualche giorno è quello che ci vuole per poter poi affrontare la restante parte di mesi che ci separa dalle tanto attese vacanze estive.

Ovviamente, come succede sempre, durante questi periodi, considerati di alta stagione, i biglietti costano di più, non solo dell’aereo, ma anche del treno e del pullman, per non parlare del costo del carburante e delle camere da albergo dove soggiornare.

Per questo motivo potrebbe interessare a molti imparare a usare questo trucchetto legale per non pagare i posti, da come abbiamo appreso sui social. Ci sarà una falla nel sito internet?

Come risparmiare per le feste pasquali

Visti i rincari del momento, che hanno colpito tutti i settori, non soltanto quelli di viaggio, ma anche cibo, vestiario e così via, è normale che i cittadini cerchino di risparmiare il più possibile per non dilapidare il proprio patrimonio, godendosi ugualmente questi giorni di festa.

Sicuramente acquistare i vari alimenti guardando i vari volantini proposti dai vari supermercati e discount potrebbe essere un primo metodo per non rinunciare al gusto e ai prodotti tipici di questo periodo, dall’uovo di Pasqua alla Colomba, senza però spendere molto. Qualora invece decidiate di non restare a casa quest’anno, informatevi con le agenzie di viaggio su viaggi in offerta in questo momento, oppure fate una ricerca voi, sui portali addetti, per trovare le offerte migliori del momento. Magari potreste trovare mete a cui non avreste mai pensato, restando piacevolmente sorpresi.

Il trucco dei posti gratuiti

Questo trucco fornito da Matteo Massaroli, attraverso il suo canale TikTok, metateoo, ha diviso l’opinione pubblica, con chi vuole provarlo e chi invece l’ha criticato aspramente. Il metodo che ha rilasciato, riguarda la possibilità di non pagare i posti sui voli economici, in maniera legale. Questo metodo può essere utilizzato per tutti da come suggerito non soltanto per Ryanair.

Come spiega, quando non si sceglie il posto, quasi sempre in maniera casuale viene assegnato un posto al centro tra due passeggeri, così si paga per effettuare il cambio. Se invece sul sito selezionate tutti i posti centrali rimasti, questi resteranno sospesi finché non darete la conferma e nel mentre potrete optare per ottenere il posto vicino al finestrino. Secondo le sue indicazioni ci vogliono pochi minuti per provarci, molti hanno approvato, altri hanno dichiarato che per 9 euro di prenotazione non vale la pena effettuare questa procedura così complessa. Sul fatto che questo metodo sia o meno corretto da effettuare, non spetta a noi dirlo, sarete voi a decidere il da farsi, dopo aver visto il suo video.