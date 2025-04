“Uso la farina di scorpioni per le pizze” | Mangi questo schifo e non lo sai: il rivale di Cannavacciuolo ha ammesso tutto

Preparare una pizza perfetta vuol dire anche conoscere tutti i segreti. Eppure, alcuni di questi sono davvero inimmaginabili

La pizza, sopratutto per noi italiani, non è soltanto un semplice alimento ma rappresenta un vero e proprio piatto sacro.

Questo perchè oltre ad essere buonissima è anche sinonimo di socialità, di tradizione, di famiglia e condivisione. Non è un caso che è il primo piatto che ci viene in mente quando pensiamo ad una cena con gli amici o quando siamo felici e sentiamo il bisogno di festeggiare qualcosa.

In particolare a spiccare è la pizza napoletana, l’esempio perfetto che dimostra come ingredienti di ottima qualità, esperienza e tecnica possano dare vita a un vero e proprio capolavoro tanto da essere dichiarata, nel 2017 Patrimonio dell’Unesco.

Tra gli aspetti più importanti legati al consumo della pizza vi è proprio la sua preparazione. Ma siamo davvero sicuri che gli ingredienti utilizzati siano sempre quelli tradizionali? A quanto pare, una nuova verità è emersa di recente e sta già facendo discutere.

Siamo davvero sicuri di sapere tutto su ciò che mangiamo?

Negli anni i consumatori hanno acquisito sempre più esperienza in campo alimentare ed hanno anche cambiato radicalmente le loro abitudini provando cibi e piatti che vanno ben oltre quelli tradizionali. Basti pensare al sushi un piatto tipico cinese divenuto ormai uno dei preferiti degli italiani. Diverso invece è il discorso dei cosiddetti cibi del futuro.

Per quanto possa risultare strano, è un tipo di alternativa alimentare che andrebbe tra le altre cose anche a ridurre gli sprechi di risorse legati agli allevamenti (i famosi 2.500 litri di acqua per fare un hamburger). C’è addirittura chi sostiene che nel giro di pochi anni saranno così di tendenza da rappresentare il finger food per eccellenza. Stiamo parlando ovviamente degli insetti.

Farina di scorpioni, potresti averla mangiata tu senza saperlo

Come riporta primabergamo.it, ad essere ormai diffuse sono le aziende specializzate nella produzione di farina di insetti. La cosa che non tutti sanno è che un volta lavorata, la farina si può utilizzare come una farina normale. In sostanza può essere fatto il pane, le fettuccine, i biscotti, la pizza, magari la polenta e chi più ne ha più ne metta. In commercio si trovano anche delle barrette proteiche a base di queste farine. Questo vuol dire che riconoscerle è quasi impossibile.

Non è raro quindi pensare che magari alcune pizze fatte in casa possano essere state impastate con questa tecnica e magari chi sa, l’hai mangiata anche tu e non lo sai…