UFFICIALE: proibita la Friggitrice ad Aria in casa degli italiani | “Non la potete più usare”: arrivato il divieto nazionale

Cosa vuol dire che non si può più usare la friggitrice ad aria in casa degli italiani?

La friggitrice ad aria è uno degli elettrodomestici da cucina più usato degli ultimi anni, in quanto sono molti i cittadini che amano la sua cottura salutare e la sua rapidità di utilizzo. Con questo accessorio anche le patatine fritte le potranno mangiare tutti quanti.

Grazie al successo che piano piano questo oggetto ha ottenuto, sono molti i food blogger che si sono dedicati alla realizzazione di svariate ricette con il suo ausilio, rendendolo così un elettrodomestico adatto per tutte le evenienze.

Eppure, adesso che c’eravamo abituati tutti a utilizzarla, qualcuno ha detto che la friggitrice ad aria sarebbe addirittura proibita, ma sarà veramente così?

La friggitrice ad aria e le idee per il pranzo di Pasqua

Prima di procedere con il discorso di apertura, volevamo aprire una parentesi riferendoci al fatto che sono molti gli esperti di cucina che hanno testato svariate ricette da realizzare con la friggitrice ad aria. Per farvi un esempio, Benedetta Rossi, ha rilasciato addirittura un libro intero con moltissimi piatti da realizzare e resterete sorpresi nell’apprendere quante ricette potrete portare a compimento con questo piccolo ed essenziale elettrodomestico.

Guardate per esempio la ricetta della sua “ciambella di Pasqua al formaggio”, oppure le “girelle al pesto” e ancora i suoi “cestini di sfoglia alla frutta”. Queste sono solo alcune delle sue idee, così come potrete trovarne ancora diverse, con gli altri food blogger famosi.

Proibita la friggitrice ad aria

Visto il grande utilizzo che i cittadini ormai fanno della friggitrice ad aria, perché in rete si vocifera che il suo utilizzo sarebbe addirittura proibito? Ebbene, dobbiamo fare una precisazione, in quanto, non è che questo utilissimo elettrodomestico da cucina sia vietato, semplicemente è stato riscontrato, come abbiamo letto su fondazionealamo.it, che c’è una nuova alternativa, ancora più veloce e poco dispendiosa, parliamo del forno alogeno.

Con questo pratico accessorio potrete cucinare svariati tipi di alimento, perfino i dolci, con una cottura veloce, uniforme e soprattutto che potrete osservare dall’inizio alla fine, grazie al coperchio trasparente. Naturalmente ci sarà chi amerà uno, l’altra o entrambi, nulla quindi vi vieterà di acquistarli tutti e due, in quanto anche per questo forno alogeno sono svariate le ricette rilasciate online. Come potete vedere tra l’altro in rete sono molteplici le offerte che vi permetteranno di acquistarlo a meno, ottenendo così un nuovo dispositivo da disporre sulla vostra cucina dal design accattivante, che vi ammalierà a ogni cottura.