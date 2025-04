Ultim’ora Spalletti: arriva la “denuncia” di stalking | Ma non per una donna: finalmente ha avuto il coraggio di ammetterlo

Luciano Spalletti è stato “denunciato” per stalking. La “vittima” a microfoni aperti ha raccontato ogni cosa con non pochi aneddoti.

Nelle ultime ore non si fa che parlare di Luciano Spalletti e di un episodio di “stalking” in cui è stato coinvolto.

A distanza di anni, la “vittima” ha “denunciato” ogni cosa ai microfoni di “Cronache di Spogliatoio”, podcast nel quale ha raccontato a cuore aperto l’episodio.

È stato per lui un momento così segnante che a distanza di anni ancora lo ricorda bene. Nonostante sia accaduto ormai vent’anni fa non riesce a dimenticare quello che gli è successo.

Ma chi è la persona coinvolta? Non una donna, ma una persona molto vicina al tecnico, che intervistata ha voluto raccontare il tutto.

“Denunciato” per stalking a seguito di quell’episodio

“Sono qui a controllare, che stai facendo?” Così è iniziato l’incontro con Spalletti, stando a quello che ha raccontato la “vittima”. Il tecnico si è presentato a casa sua all’una di notte, appunto per controllare cosa stesse facendo, dopodiché se n’è andato.

Il suo comportamento potrebbe essere scambiato per quello di uno stalker. Stando a quello che è stato raccontato nel podcast, sembrerebbe così. In realtà per quanto il comportamento di Spalletti sia risultato ambiguo, la “denuncia” di Aquilani è arrivata proprio per informare il mondo di quanto il CT sia premuroso nel preparare ogni dettaglio mentale dei suoi ragazzi. Anzi è un comportamento quasi paterno.

Il ricordo di quella notte

“Nell’essere professionale ha anche delle cose un po’ da pazzoide. Una volta mi suonò all’una di notte alla porta, era stato a cena da un suo collaboratore che era nel mio stesso palazzo. “Sono qui a controllare, che stai facendo?” Io dormivo, era l’una di notte. Poi è andato via” ha raccontato l’ex calciatore della Roma Alberto Aquilani.

Nel podcast ha ricordato i momenti trascorsi con Spalletti come suo allenatore. Lo ha fatto con grande affetto, anche raccontando alcuni aneddoti come questo, mostrando il lato quasi paterno del tecnico. Ha rispolverato con piacere una vecchia parte della sua vita.