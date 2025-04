Ultim’ora: da domani diventa obbligatorio conservare gli scontrini del supermercato | Non li puoi gettare prima di questo tempo

Come mai diventa obbligatorio conservare gli scontrini del supermercato? Ecco quando potrete buttarli.

Ogni volta che fate un acquisto qualunque, che sia al supermercato, un elettrodomestico, un libro in libreria e così via, vi verrà rilasciato uno scontrino fiscale che registrerà la vendita fatta dal commerciante, a favore del consumatore finale.

L’emissione dello scontrino è obbligatoria per tutti i commercianti al dettaglio a esclusione di alcuni casi specifici e su ogni documento fiscale deve essere riportata tassativamente l’ora e la data di emissione, il numero di partita IVA del commerciante, la descrizione dei beni acquistati, il prezzo e l’IVA applicata. Inoltre questo documento serve come prova di acquisto per il cliente e come documento fiscale per la gestione dell’IVA inerente all’attività svolta dal commerciante.

Queste informazioni più o meno le conoscono tutte, ma in quanto di voi sanno che non si può gettare prima di questo tempo? Veramente è obbligatorio conservarlo appena usciti dal supermercato?

L’importanza dello scontrino fiscale

A prescindere dal discorso che vi sveleremo a breve, inerente l’obbligo del conservare lo scontrino, sappiate che anche in un altro contesto dovrete riporlo al sicuro a casa. Parliamo di quando acquistate un oggetto qualunque per la quale parte in automatico la garanzia, appena questo documento fiscale verrà emesso. Infatti, in caso di sostituzione, riparazione o qualunque altro problema, la casa madre vi fornirà assistenza gratuita soltanto se potete dimostrare la data di acquisto e il nome del rivenditore.

Per questo motivo, fareste meglio a sfruttare l’utilissima funzione che molti negozi mettono a disposizione dopo il pagamento irrisorio di una piccola cifra, cioè quello di mantenervi memorizzato lo scontrino anche a livello elettronico, in modo da averlo sempre a disposizione nel momento del bisogno. Oltre a questo, ricordatevi che la carta utilizzata, a lungo andare potrebbe scolorire rendendo illeggibili i caratteri, quindi è sempre meglio fare una fotocopia dello stesso e anche una fotografia da mantenere nella galleria del telefono.

Fino a quando bisogna conservare lo scontrino

Veramente è diventato obbligatorio conservare lo scontrino del supermercato fino a questo tempo preciso? Ebbene, in caso di garanzia, dovrete conservare il documento fiscale fino ai mesi necessari affinché in caso di guasto possiate non dover pagare ulteriormente per la riparazione. Negli altri casi invece, una volta controllate tutte le voci prima di essere usciti dal supermercato, in modo da verificare che il totale sia corretto, dovrete conservarlo finché non troverete un cestino della spazzatura dove buttarlo.

Lo diciamo perché ormai molti cittadini hanno preso una brutta abitudine: appallottolare il rifiuto e buttarlo per terra, aumentando così l’inquinamento di un pianeta già messo a dura prova. Quindi, ricordate: va gettato nell’indifferenziata, non nella carta e tanto meno per terra.