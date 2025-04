Ultim’ora dal Codice della Strada: “proibite per sempre queste auto” | Tutti ci hanno fatto l’amore dentro negli anni 80-90

Cosa vuol dire che queste auto sono state proibite dal Codice della Strada? Facciamo chiarezza.

Per gli italiani, le auto, non sono soltanto un blocco di ferraglia che gli permettono di muoversi da un luogo all’altro, ma sono molto di più, sono un mezzo per poter dimostrare la propria indipendenza.

Spostarsi da una strada all’altra, senza dover chiedere nulla a nessuno, è una sensazione che non ha prezzo. Inoltre ha un valore molto forte, essendo uno dei primi acquisti importanti che abbiamo fatto in età adulta, per questo lo coccoliamo, lo proteggiamo e lo personalizziamo anche a nostro piacimento e gusto.

C’è chi addirittura nella sua auto ha dato il primo bacio e magari ha concepito anche i propri figli, in un momento di passione. Eppure la notizia che queste auto sono state proibite dal Codice della Strada, sta facendo discutere, ma sarà veramente così?

Il cambiamento nel settore dell’automotive

Il settore dell’automotive sta vivendo un periodo di forte cambiamento per svariati motivi. Sicuramente il discorso ecologico, è l’argomento che più lo mette sotto i riflettori, visto che si parla addirittura di addio da qui al 2050 delle auto a motore termico, sostituiti di fatto in todo dalle vetture elettriche.

Inoltre le auto recenti sono sempre più tecnologiche rispetto a quelle del passato e probabilmente non mancherà ancora molto prima di vedere la prima automobile che guida interamente da sola, come nei migliori film futuristici. Eppure queste auto sono state proibite per motivi diversi.

Il problema di alcune auto

Tornando a noi, come mai si parla di auto che sarebbero state addirittura proibite dal Codice della Strada? Bisogna fare chiarezza, in quanto il discorso ha allarmato molti guidatori, soprattutto coloro che hanno ancora le rate da pagare per l’acquisto della loro nuova automobile.

Come riportano da motorzoom.it, sono 150mila i veicoli di vari modelli a essere stati richiamati per quei problemi che mettevano a repentaglio la sicurezza dei guidatori. Sono specifici modelli che sono finiti sotto i riflettori, per esempio Toyota, General Motors, Volvo, Hyundai e così via, di periodi di produzione diversa. Per sicurezza, fareste meglio a verificare sul sito ufficiale della vostra auto se ci sono richiami particolari che riguardano anche il vostro modello, visto che si parla di problemi ai tubi dei freni, alle cinture di sicurezza, ai deflettori che si possono staccare durante la marcia e così via. Qualora la vostra auto rientrasse in quel gruppo, contattate subito la casa madre e verificate la procedura corretta da seguire, per poterla mettere in sicurezza.