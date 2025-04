Ultim’ora Eurospin: introdotta la Quota d’Ingresso | Ora devi pagarla se entri durante le festività pasquali

Cosa vuol dire che Eurospin ha introdotto la Quota d’Ingresso per le festività pasquali? Facciamo chiarezza.

Eurospin è diventato da anni una meta fissa per molti italiani, i quali riempiono i carrelli grazie ai loro prodotti di qualità a prezzi scontati. Si trova ogni genere alimentare di cui una famiglia ha bisogno, per non parlare di tutti gli altri prodotti, come per esempio vestiario, detersivi, prodotti per la casa e così via.

Anche i loro spot sono mirati e i clienti ormai canticchiano a memoria il motivetto: “Eurospin, la Spesa Intelligente”, pensandosi un po’ Einstein. Nel noto discount abbiamo sentito parlare molto di Q.I. e non si riferiscono al Quoziente Intellettivo, quanto ai loro nuovi acronimi, cioè: “Qualità Indiscutibile, Qualità Ideale, Qualità Italiana, Qualità Impeccabile, Qualità Intelligente”.

Eppure in questa occasione quel Q.I che è diventato ormai quasi un sinonimo se si pensa al noto discount, sta per un’altra cosa, cioè Quota d’Ingresso, ma cosa vorrà dire?

Il menù pasquale da Eurospin

Prima di spiegarvi il motivo di quel Q.I insolito in merito alla spesa pasquale, volevamo riportarvi qualche idea presente nel volantino attualmente valido dell’Eurospin, dove potete trovare svariati spunti per stilare un menù che lascerà amici e parenti senza parole. Per farvi un esempio, come antipasto potreste preparare una deliziosa torta salata a base di ricotta e spinaci (pasta sfoglia a 0,79 centesimi, ricotta fresca a 1,19 euro e spinaci a cubetto a 0,99 centesimi), così come un tagliere di formaggi misti e affettati (confezione mista di formaggi francesi a 5,29 euro, il Camembert a 2,69 euro, il salame di Verzi Dop a 2,99 euro, la pancetta tesa affumicata con legno di faggio a 2,59 euro e il prosciutto cotto alta qualità a 2,49 euro).

Come primo, i tagliolini al pesto (tagliolini e sugo fresco al pesto a 0.99 centesimi) per chiudere poi in bellezza con i gamberi e le patate (gamberi argentini a 7,99 euro e le patate rustiche a 2,59 euro) e ovviamente la mitica colomba pasquale con crema al pistacchio di Sicilia a 6,49 euro. Questa è solo un’idea ovviamente, sul volantino troverete moltissimi altri spunti a prezzi veramente bassi.

Cosa succede durante le festività pasquali

Visti i prezzi è difficile credere a quella “Quota d’Ingresso” di cui si parla sui social, in merito ai rincari durante le festività pasquali. Ebbene, come riportano da quifinanza.it, il problema degli aumenti, non riguarda ovviamente solo Eurospin, ma tutti i supermercati e i discount. Per questo motivo, gli italiani quest’anno spenderanno di più per preparare il pranzo di Pasqua e di Pasquetta, soprattutto acquistando uova di Pasqua e Colombe arrivando a un aumento del 6,2% rispetto al 2024, come riportano dall’Osservatorio Nazionale Federconsumatori.

Nell’articolo potrete trovare tutti i vari rincari dei prodotti più acquistati in questo periodo, per citarvene qualcuno: le uova di Pasqua crescono del 7,4%, le colombe al 6%, la pasta fresca al 30% e così via. C’è da dire però che nonostante tutto, gli italiani non sembrano intenzionati a rinunciare alle tradizioni per questo pur cercando di acquistare prodotti magari in sconto, i giorni di festa in famiglia, saranno comunque all’insegna del gusto.