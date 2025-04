Ultim’ora Ministero dell’Istruzione: prorogate le date delle vacanze di Pasqua | Si tornerà a scuola molto più tardi

Quest’anno le vacanze di Pasqua sono per gli studenti le più lunghe di sempre e a quanto pare altre novità sono in arrivo.

Quest’anno per gli studenti le festività pasquali saranno più lunghe del solito. Secondo quanto previsto dal calendario regionale, le scuole resteranno chiuse per le vacanze di Pasqua da giovedì 17 aprile a martedì 22 aprile compreso.

Sei giorni consecutivi di pausa che si inseriscono in un mese particolarmente “ricco” dal punto di vista dei giorni festivi.

Subito dopo Pasqua, infatti, arriverà il ponte del 25 aprile. Nel 2025, la Festa della Liberazione cadrà di venerdì, offrendo agli studenti (e non solo) un weekend lungo che si prolungherà fino a domenica 27 aprile.

E non è finita. Pochi giorni dopo sarà la volta del 1° maggio, che nel 2025 cadrà di giovedì. Una combinazione che apre la strada a un nuovo ponte: con la chiusura anche venerdì 2 e sabato 3 maggio. Quindi il riposo potrebbe estendersi ancora per tre giorni.

Festività Pasquali più lunghe che mai per gli studenti

In totale, tra festività programmate e ponti strategici, gli studenti si ritroveranno con un periodo di pausa potenzialmente superiore alle due settimane. Da non dimenticare tra l’altro, a maggio e giugno, le scuole che sono seggio chiuderanno anche per referendum ed election day.

Tuttavia, per alcuni studenti le vacanze inizieranno prima del previsto. A causa di un evento imprevedibile ed è urgente si è reso necessario tale anticipo. Questo, è accaduto nella provincia di Catania, dove il comune di Aci Sant’Antonio in seguito al sisma di magnitudo 4.8, ha deciso di chiudere gli istituti scolastici. Lo ha deciso il primo cittadino del comune etneo, Quintino Rocca.

Chiusura scuola

Come riporta Catanialive.it, la chiusura è necessaria per verificare eventuali danni strutturali. Il primo cittadino ha, comunque, già rassicurato i cittadini, comunicando che al momento non sono stati registrati dei danni.

Sul suo profilo Facebook infatti, il sindaco Rocca ha scritto quanto segue: “Da un primo giro sembra che non ci siano danni. In ogni caso ho predisposto ordinanza chiusura scuole per verificare meglio all’interno. Per i ragazzi sarà una vacanza anticipata, per i genitori capisco invece che è disagevole doversi organizzare così su due piedi e mi dispiace. Probabilmente c’è qualche genitore che ancora non ha ancora avuto modo di venirlo a sapere, magari perché non si è neanche accorto del terremoto stanotte, vi prego pertanto di fare un passaparola. Mi prendo io la responsabilità della decisione, che è dettata magari da un eccesso di zelo e prudenza ma anche dal fatto che in centro abbiamo due cantieri in corso proprio nelle scuole con attrezzature e scavi importanti e non voglio prendere alcun rischio. Trattandosi di ordinanza per ricognizione danni, essa riguarda solo le scuole pubbliche, ogni istituto privato è libero di prendere la decisione che ritiene più opportuna in base allo stato delle proprie strutture”.