Al mondo ci sono 10 monete da 25.000€: coniate per fare beneficienza a caso | Occhio quando ti danno il resto

Se avete queste monete coniate per beneficenza, potreste guadagnare parecchi soldi. Al mondo ce ne sono 10 da 25.000€ molto ambite.

La numismatica è uno degli hobby preferiti da molti cittadini, i quali cercano spesso monete rare da collezione, a prescindere che siano euro, dollari o così via. C’è chi poi si specializza soltanto in una valuta definita e chi invece le colleziona tutte.

Questo mercato è molto gettonato soprattutto perché da una moneta da pochi centesimi, per esempio, se rara, potreste guadagnare una cifra cospicua. Per questo motivo molti le cercano online, oppure nei mercatini e ancora cercano di trovarle quando si paga in contanti nei negozi.

Se siete collezionisti o semplicemente volete cercare a guadagnare un vostro gruzzoletto, guardate se in casa avete queste monete, coniate per fare beneficenza, dal valore inestimabile. Al mondo ci sono 10 monete da 25.000€ molto ricercate.

Le monete rare da cercare

Come vi dicevamo sono molteplici le monete rare che sono spesso introvabili ma che possono valere una fortuna…e non scherziamo. Per farvi qualche esempio c’è la moneta da 1 centesimo che riporta nella sua parte posteriore la Mole Antonelliana, coniata per sbaglio dalla Zecca di Stato, visto che normalmente è possibile trovarla nella monta da 2 centesimi. Vi diciamo soltanto che un collezionista è arrivato a pagare più di 6.000 euro pur di aggiudicarsela.

Come questa molte altre, per non parlare di quelle che valgono ancora di più, come per esempio quelle senza conio, o quelle che presentano un difetto o un errore, fino ad arrivare a quelle commemorative prodotte in tiratura limitata soltanto per un determinato evento. Insomma, prima di dare il resto, verificate bene all’interno del vostro portafogli, di non avere un piccolo tesoretto senza neanche saperlo.

Le monete coniate per beneficenza

Tra le varie monete che dovete cercare a casa e nel portafogli, ci sono anche queste 10 da 25.000€ che potrebbero farvi guadagnare una cospicua cifra. Stiamo parlando della vecchia moneta da 50 lire che raffigura il dio Vulcano al lavoro davanti alla sua incudine, coniate dal 1954 al 1989. Contando che al cambio attuale sono state valutate 0,03 centesimi, vendendola potreste guadagnare 2.000 euro ottenendo un valore di circa 70mila volte in più, come riportano da money.it.

Ma ce ne sono ancora diverse da cercare, come per esempio il 50 lire che mostra un’incudine e un martello, una versione talmente tanto rara che neanche il Museo della Zecca italiana è riuscita a trovarlo. Uno dei pochi fortunati che aveva questo pezzo è riuscito a vendere questa moneta 20 anni fa a una cifra mozzafiato, parliamo di 24.000 euro.