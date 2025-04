Da quale animale proviene il prosciutto crudo? La risposta è imbarazzante | “Vi state avvelenando l’intestito”

Ecco da dove arriva davvero il prosciutto crudo che mangi ogni giorno a casa tua. Preparati a restare senza parole.

Scopri la verità su uno degli alimenti più consumati ma, probabilmente, meno conosciuti di tutti. Forse non è quella che pensi tu.

Il prosciutto crudo è amato da grandi e piccini ma pochi sanno da dove proviene.

Tra i prodotti che trovi dal tuo salumiere di fiducia o nel reparto salumi del supermercato è di certo uno degli affettati più acquistati ma vediamo che cosa si nasconde dietro al prosciutto crudo

Non ti conviene continuare a mangiarlo senza conoscerne la provenienza.

Prosciutto crudo, cosa si cela dietro uno dei prodotti più consumati in Italia e all’estero

Se anche tu ami mangiare le eccellenze della enogastronomia italiana, allora di certo sarà un consumatore abituale di prosciutto crudo. I salumi e i formaggi rappresentano alcune delle più apprezzate prelibatezze della nostra penisola e il prosciutto non è da meno. Di certo questo è un alimento tra i più graditi dalla popolazione italiana, e non solo ed è uno dei cibi di origine animale che la fa da padrone, da sempre, sulle nostre tavole.

Il prosciutto viene consumato dai grandi e dai piccini come ingrediente speciale per ottimi secondi piatti, base per antipasti sfiziosi e saporiti e anche come irrinunciabile companatico. Tuttavia, nonostante la sua enorme popolarità, non è chiara a tutti la provenienza del prosciutto. Se sei un prosciutto lover ti conviene conoscere la verità. Scopri che cosa si nasconde dietro l’affettato che mangi abitualmente.

Da dove proviene uno dei cibi più amati dagli italiani

Forse non sai che il prosciutto crudo è un alimento che contiene una buona percentuale di grassi ma anche una discreta quantità di proteine. In particolar modo, il prosciutto è consigliato anche nelle diete, se di taglio magro. Chiaramente le proporzioni variano in base al fabbisogno nutrizionale del singolo soggetto. Dunque non bisogna mai abusarne, anche perché è molto ricco di sale.

Se, come tanti altri, anche tu sei un prosciutto addicted e, almeno una volta nella vita, ti è capitato di domandarti da dove arrivi il prosciutto, allora di certo saprai che è un prodotto preparato a base di carne di maiale. Nello specifico si usa la coscia di maiale e più di preciso il taglio che va dall’anca alla zampa del suino. Questo taglio viene chiamato, appunto, prosciutto e, per dare origine al salume che trovi abitualmente al supermercato o dal tuo salumiere di fiducia, occorre sottoporre la carne ad un particolare processo di salatura e di stagionatura.