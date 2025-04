Allerta mascara: “non comprare mai questa marca” | Il Ministero è stato chiaro: diventi cieca come Bocelli

Attenzione a comprare questa marca di mascara in quanto la sostanza trovata al suo interno è pericolosa.

La beauty routine che compiamo al mattino, non sempre è uguale a quella che ci mostrano le varie influencer, anche perché non tutte hanno molto tempo prima di andare al lavoro, per svolgere tutti i passaggi che vediamo nei vari video social.

Sicuramente il mascara, la matita e il fondotinta, sono accessori che non mancano mai in casa, soprattutto perché consentono di avere un aspetto curato e sempre pronto per l’occasione, spendendo massimo 10 minuti del proprio tempo.

Eppure, non tutti i prodotti sono sicuri e non conta sempre la marca in questo caso. Per questo motivo fareste meglio a non acquistare mai il mascara di questo brand se non si vogliono avere problemi per la salute, per colpa di quella sostanza.

La marca non è tutto

Molto spesso cadiamo nella convinzione che soltanto i prodotti di marca siano validi a discapito di quei brand meno conosciuti e soprattutto di cui vediamo meno pubblicità in televisione o sulle riviste. In realtà non è sempre così, in quanto il marchio non è una garanzia al 100% e lo dimostra lo studio pubblicato da AltroConsumo, dove è emerso che il prezzo non sempre fa la qualità, dopo il loro test, nel quale hanno analizzato 20 mascara di brand diversi. Un marchio di lusso è considerato il migliore nel loro test, mentre altri prodotti noti da profumeria sono finiti in fondo alla classifica, facendo trionfare un prodotto low cost come migliore acquisto.

Nel loro studio, oltre ad aver analizzato gli ingredienti di cui vi parleremo a breve, hanno anche verificato in quali marche resta molto prodotto al fondo del tubetto una volta aperto, facendo sprecare oltre la metà, pur avendo pagato una cifra considerevole. Come spiega Renato Ancorotti: “Le normative europee che regolano la fabbricazione dei prodotti cosmetici e le materie prime utilizzate sono le stesse e garantiscono che qualsiasi cosmetico, al di là del canale di distribuzione, sia di qualità…”, ribadendo poi il concetto: “Il vostro test mi trova d’accordo: un mascara è un mascara di qualità a prescindere dal prezzo”. Spieghiamo comunque che non tutti i mascara sono uguali a livello di performance e ci sono marchi di lusso per esempio che garantiscono uniformità e performance finali che in un marchio low cost magari non sono presenti. La scelta è sempre molto soggettiva per i clienti, in quanto ognuno acquista il prodotto che rispecchia meglio le proprie esigenze a prescindere dal brand.

Una sostanza da evitare

Sempre nello stesso test svolto su 20 mascara di brand diversi, realizzato da AltroConsumo, sono state analizzate anche le composizioni di ogni singolo prodotto e sono arrivati alla conclusione che non dovete acquistare i prodotti che fanno parte di questi brand. Ma non per il nome in generale, quanto per la presenza di due sostanze altamente a rischio.

Parliamo di formaldeide e nickel, due sostanze pericolose. Se volete sapere i brand in questione, vi invitiamo a visionare lo studio completo emerso dal noto portale e da adesso in poi, prima di acquistare un qualunque prodotto, non fidatevi al 100% del marchio, ma imparate a leggere le etichette.