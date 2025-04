Ecco il Superbonus 110 “Scale &Scivoli”: lo Stato te li ristruttura GRATIS senza cacciare 1€ | Ma devi fare domanda subito

Ecco come fare per avere quello che è stato definito come Superbonus 110 per le scale, in modo da non scivolare più e non avere altri problemi. Se fai domanda le paga lo Stato.

In questo 2025 è ancora possibile usufruire di diversi bonus con dei vantaggi ancora cospicui, in merito alla possibilità di acquistare e ristrutturare la vostra prima casa o comunque abitazione principale.

Se rispettate determinati requisiti potrete infatti beneficiare del Bonus Mobili, del Bonus Ristrutturazione, del Superbonus, dell’Ecobonus, del Sismabonus e così via, utilizzando una detrazione piena ancora per quest’anno, visto che dal prossimo anno la percentuale sarà più bassa.

In merito quindi a queste agevolazioni, in molti sono curiosi di sapere se potranno beneficiare di quello che è stato definito come il Superbonus 110 per le scale, in modo da non scivolare più. Ecco cosa sapere in merito.

Gli aiuti per ristrutturare la propria casa

Come dicevamo, nella Legge di Bilancio 2025 sono previsti diversi aiuti per chi acquista o ristruttura la propria abitazione, beneficiando del 50% della detrazione per le abitazioni principali e del 36% per le altre abitazioni. Se effettuate determinati lavori di ristrutturazione potrete infatti approfittare di quei bonus di cui vi abbiamo accennato in apertura, ai quali potrete integrare anche il Bonus Mobili e il Bonus Barriere Architettoniche.

Per ogni tipo di benefit ci sono delle precisazioni da sapere così come il tipo di aiuto previsto, come per esempio l’aiuto per i mobili prevede un’aliquota al 50% per una spesa massima di 5.000 euro e così via. Informatevi bene con le autorità competenti in modo da conoscere anche la modalità per inserire nella dichiarazione dei redditi questi tipi di pagamenti.

Come ottenere l’aiuto per le scale

Adesso che avete capito che sono previsti svariati aiuti per chi nel 2025 vuole investire sulla propria abitazione principale, che sia acquistandola e/o ristrutturandola, c’è un altro quesito che in molti si sono posti in rete. Come si fa a ottenere quello che è stato definito come Superbonus 110 per le scale, in modo da non scivolare più in caso di rottura? Se rientrerete nei requisiti richiesti, potrete ottenere un grosso aiuto da parte dello Stato.

Dunque, l’aiuto in questione rientra nel Bonus Barriere Architettoniche e come riportano da Brocardi, il nuovo provvedimento prevede un beneficio fiscale massimo del 75%, esclusivamente per l’installazione di scale, rampe, ascensori, montascale e piattaforme di sollevamento per migliorare la vita non soltanto alle persone disabili ma anche a chi con l’avanzamento dell’età o in particolari condizioni fisiche limitanti, presenta difficoltà nella mobilità.