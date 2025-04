Lo conservi in frigorifero? Stai intossicando la tua famiglia | Una condanna a morte peggiore della sedia elettrica

Non conservarlo in frigorifero (Fonte: Pexels) - www.lagazzettadelserchio.it

Se lo conservate in frigorifero state facendo un grosso errore per voi stessi e per la vostra famiglia, in quanto la vostra salute potrebbe risentirne.

Se pensate a come veniva conservato il cibo in passato era naturale che il pasto andasse a male prima rispetto ad adesso, in quanto non c’erano i frigoriferi bensì metodi alternativi, come per esempio mettere gli alimenti sotto sale, per citare un metodo.

L’avvento del frigo quindi, fu stata una scoperta sensazionale sia per la conservazione più duratura che per l’abbattimento di intossicazioni varie, visto che il cibo non è lasciato alla mercé delle intemperie meteorologiche.

Eppure, se conservate questo in frigorifero state sbagliando e rischiate di intossicare tutta la vostra famiglia. Ecco di che cosa stiamo parlando.

Come riporre gli alimenti correttamente nel frigorifero

Prima di rivelarvi uno degli errori che commettono molti cittadini, volevamo ricordarvi che per fare in modo di conservare il cibo in maniera corretta, dovrete disporlo nella giusta maniera all’interno del frigorifero. Infatti molti pensano che un ripiano vale l’altro, in realtà non è così, ogni cibo ha una giusta collocazione, così com’è importante riporre gli alimenti nei giusti contenitori ermetici, in modo da conservarne il gusto ed evitando la contaminazione con gli altri alimenti.

Per farvi qualche esempio, nel ripiano inferiore, essendo la parte più fredda dell’elettrodomestico, dovrete disporre carne e pesce crudi, così come nel ripiano centrale vanno riposte le uova, i salumi, i latticini e i dolci a base di crema e panna. Nel ripiano superiore vanno inseriti i cibi già cotti, nei cassetti frutta e verdura e negli spazi al fianco della porta, bevande e burro, visto che in quella zona bisogna inserire alimenti che non richiedono una refrigerazione troppo forte.

Non conservarlo in frigorifero

Chiarita quella che dovrebbe essere la disposizione corretta all’interno del frigorifero, sappiate che se questo lo state conservando in questa maniera state sbagliando tutto, rischiando di intossicare voi stessi e la vostra famiglia. Ebbene, parliamo della pratica comune di inserire all’interno dell’elettrodomestico il cibo all’interno di pentole e tegami. Sono tre i motivi per cui non dovreste farlo: in primis, non è sicuro a livello igienico, visto che il pentolame vario non è stato progettato per sigillare ermeticamente gli alimenti; secondo, il sapore potrà deteriorarsi, modificando anche la consistenza della pietanza e terzo, non solo rovinerete il cibo, ma anche la pentola stessa, per via del freddo e dell’umidità.

Per tutti questi motivi, se non volete rischiare una contaminazione incrociata tra i vari alimenti, che può portare inevitabilmente a intossicazioni alimentari, fareste meglio a trasferire gli avanzi in contenitori di plastica, di vetro o ceramica, rigorosamente con chiusura ermetica. Ricordatevi di disporli nella parte centrale, lontani dagli alimenti crudi.